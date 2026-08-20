La falta de acuerdo impide la celebración del mercadillo nocturno este verano en Lucena

La alternativa del mercadillo nocturno implantada en Lucena durante el periodo estival de 2024 se difumina, al menos temporalmente, al desaparecer del calendario en el presente verano. Las diferentes posturas expresadas por los vendedores, según trasladan desde el Ayuntamiento, motivan esta determinación. Como principal argumento trasladado por quienes rechazan este formato asoma la imposibilidad vigente de combinarlo en una misma semana con una sesión diurna, según establecen las directrices de una ordenanza de comercio ambulante que, un año después, continúa pendiente de una modificación integral.

Después de una iniciativa original del grupo municipal de Ciudadanos, posteriormente matizada y consensuada, el Consistorio programó dos jornadas de mercadillo nocturno en 2024, reduciéndose a una sola fecha hace un año. Esta fórmula gozó de una afluencia sobresaliente de público, contraponiéndose los balances sobre efectos rotundos en las ventas.

Recientemente, el concejal de Comercio, Francisco Barbancho, ha afirmado que la decisión de orillar esta iniciativa, asentada en otros municipios, obedece exclusivamente a la decisión de los vendedores, apostillando que "siempre estoy en conversación permanente con sus representantes". Del tal modo que "en esta edición", proseguía, "han visto oportuno no celebrarlo".

De noche y en Navidad, también en el aire

El edil popular admite que la demora en la revisión de la normativa local sobre esta materia, y que pretendía, como uno de sus puntos troncales, regular el mercadillo nocturno y su compatibilidad con los tramos tradicionales, ha significado una causa primordial.

Respecto de la celebración de un mercadillo nocturno en periodo navideño, Barbancho ha indicado que "no me han trasladado su interés", en alusión de los adjudicatarios de las diferentes parcelas.

En el pleno ordinario de julio, desde Ciudadanos cargaron contra "la inaceptable desidia" del gobierno municipal, advirtiendo una "situación de bloqueo" arrastrada desde finales del año 2023. Como perjuicios de mayor repercusión, esta formación política enumeraba la persistencia de puestos vacantes; la prolongación de un mapa municipal desactualizado, en los terrenos del nuevo recinto ferial, y las incógnitas y dificultades que afectan directamente al mercadillo nocturno.

Numerosas personas observan los puestos instalados en el mercadillo de Lucena. / M. González

La cronología descrita por Ciudadanos emplazaba a finales de febrero de este año la respuesta remitida desde la Junta de Andalucía, insertando ciertas puntualizaciones y correcciones, al acuerdo plenario adoptado en enero acerca de la renovación de la ordenanza municipal. Finalmente, la siguiente comunicación, dirigida a la administración autonómica, se demoró hasta el 12 de junio, lamentaban desde Ciudadanos.

Ante estos reproches, Barbancho expresó que "los pasos en la administración son muy lentos", agregando que "ojalá fuera muchísimo más ágil", aunque con la redacción y solicitud de informes técnicos, estudios sectoriales y otros pronunciamientos, "al final, las cosas se demoran más de lo que uno quisiera".

La nueva ordenanza

La nueva ordenanza, a priori, restringirá, a un máximo de cinco jornadas al año, la celebración de esta tipología de mercadillo, admitiendo la coexistencia en la misma semana con la actividad ordinaria del miércoles, atendiendo al "interés público".

Otras innovaciones atienden a la autorización de los puestos de churrería, encuadrado en el comercio callejero, tanto en el propio mercadillo como en numerosos puntos del casco urbano, ampliándose el horario, fijándose, a priori, entre las 7.00 y las 23.00 horas. La extensión de los emplazamientos favorecerá a otras actividades ambulantes.

Acerca del plano del mercadillo, el artículo 26 otorga estabilidad a la configuración establecida desde hace meses y que comprende la calle Miguel Pérez Solano y zona de aparcamientos e inmediaciones del Auditorio Municipal.