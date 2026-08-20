La Diputación de Córdoba suscribe operaciones de crédito con Unicaja y Banco Sabadell por valor de 17 millones para financiar inversiones del presupuesto 2026

La Diputación de Córdoba, a través del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local (ICHL), ha suscrito recientemente operaciones de crédito por valor de 17 millones de euros con las entidades financieras Unicaja y Banco de Sabadell para financiar las inversiones incluidas en el presupuesto de 2026 de la institución provincial.

El máximo representante de la Diputación, Salvador Fuentes, que ha estado acompañado durante la firma por la responsable de Hacienda, Ana Rosa Ruz, ha señalado que “estas operaciones permiten a la Diputación contar con el capital necesario para la puesta en marcha de obras incluidas en el presupuesto”.

De este modo, ha continuado Fuentes, “hablamos de inversiones en infraestructuras hidráulicas, en equipamientos e infraestructuras municipales, en carreteras y en edificios provinciales. Además, seguimos avanzando en nuestro proyecto de crear un gran parque público de vivienda protegida en régimen de alquiler”.

Firma de operaciones de crédito en el Palacio de la Merced, para los presupuestos de 2026. / CÓRDOBA

El máximo representante de la institución provincial ha incidido en que “estamos firmando operaciones que van a suponer un impulso a inversiones clave para la provincia, actuaciones con las que esta Diputación busca dar respuesta a las necesidades y demandas de nuestros ayuntamientos”.

En el caso de Unicaja la operación de crédito firmada alcanza los 13 millones de euros y en, lo que respecta al Banco Sabadell, se firma una operación por importe de cuatro millones de euros. La selección de estas dos entidades financieras ha resultado del análisis de varias variables. Así, se han tenido en cuenta las condiciones financieras de la operación -considerando el diferencial sobre el Euríbor a doce meses que oferta cada entidad- y el número de municipios de la provincia que cuentan con alguna oficina de la entidad abierta al público (incluyendo la capital).