Sociedad
El villarrense Pedro Luis Sánchez Torres representará a España en una importante cumbre internacional en Guatemala
El experto en protocolo e imagen pública ofrecerá tres conferencias magistrales ante líderes, autoridades y altos directivos los días 20 y 21 de agosto
El talento y la proyección internacional de Villa del Río vuelven a cruzar fronteras. El villarrense Pedro Luis Sánchez Torres ha sido designado como el representante español en el primer Summit Internacional de Diplomacia Corporativa, Liderazgo Estratégico y Protocolo, un foro de proyección iberoamericana que se celebrará este jueves y viernes (20 y 21 de agosto) en Ciudad de Guatemala.
Nacido en Villa del Río, Sánchez Torres acumula una sólida trayectoria de más de quince años como consultor y formador especializado en protocolo institucional, diplomacia corporativa y comunicación estratégica. A lo largo de su carrera ha trabajado activamente con administraciones públicas, entidades académicas y organismos internacionales de ámbito nacional e internacional.
Durante el encuentro, el profesional villarense asumirá un papel central en la programación académica con la impartición de tres conferencias dirigidas a profesionales, responsables del sector público y altos directivos. Sus intervenciones centrarán el foco en la proyección de confianza, la gobernanza institucional y la imagen estratégica en entornos de alta responsabilidad.
Construyendo reputación institucional
«La reputación institucional no se improvisa: se construye alineando gobernanza, representación, mensaje y comportamiento. En Guatemala compartiré herramientas para convertir esa coherencia en credibilidad y confianza», ha destacado a este periódico el propio Sánchez Torres sobre su participación.
La presencia del especialista cordobés como voz ponente en representación de España sitúa nuevamente el nombre de Villa del Río en la agenda del liderazgo institucional internacional.
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