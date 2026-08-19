El talento y la proyección internacional de Villa del Río vuelven a cruzar fronteras. El villarrense Pedro Luis Sánchez Torres ha sido designado como el representante español en el primer Summit Internacional de Diplomacia Corporativa, Liderazgo Estratégico y Protocolo, un foro de proyección iberoamericana que se celebrará este jueves y viernes (20 y 21 de agosto) en Ciudad de Guatemala.

Nacido en Villa del Río, Sánchez Torres acumula una sólida trayectoria de más de quince años como consultor y formador especializado en protocolo institucional, diplomacia corporativa y comunicación estratégica. A lo largo de su carrera ha trabajado activamente con administraciones públicas, entidades académicas y organismos internacionales de ámbito nacional e internacional.

El villarrense Pedro Luis Sánchez Torres representará a España en una importante cumbre internacional en Guatemala. / CASAVI

Durante el encuentro, el profesional villarense asumirá un papel central en la programación académica con la impartición de tres conferencias dirigidas a profesionales, responsables del sector público y altos directivos. Sus intervenciones centrarán el foco en la proyección de confianza, la gobernanza institucional y la imagen estratégica en entornos de alta responsabilidad.

Construyendo reputación institucional

«La reputación institucional no se improvisa: se construye alineando gobernanza, representación, mensaje y comportamiento. En Guatemala compartiré herramientas para convertir esa coherencia en credibilidad y confianza», ha destacado a este periódico el propio Sánchez Torres sobre su participación.

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