El transporte metropolitano de Córdoba roza los 3,9 millones de viajeros tras crecer más de un 46% en el primer semestre del 2026

El uso de la tarjeta metropolitana del Consorcio sigue batiendo récords y cerró el primer semestre de 2026 con cerca de 3,9 millones de viajeros (3.888.927) en la provincia de Córdoba. El Consorcio de Transporte Metropolitano de Córdoba experimentó entre enero y junio un crecimiento del 46,69%, manteniendo de esta manera la tendencia al alza de los últimos años.

El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, ha señalado que, con estas cifras, “el Gobierno andaluz cumple el objetivo principal que es que cada día sean más los andaluces que usen el transporte público y dejen el vehículo privado”. “El incremento de cifras, llegando a récords históricos son el mejor indicador de que este Gobierno está trabajando seriamente en las políticas de movilidad”, ha manifestado el consejero.

El autobús metropolitano crece un 2,15% más

El fuerte incremento se debe principalmente al crecimiento del uso de la tarjeta del Consorcio en el autobús urbano, que, con 3.468.938 viajes y una sustancial subida del 54,87%, más de un millón de viajeros más que en el mismo semestre de 2025, (1.229.041). Por su parte, el autobús metropolitano también ha experimentado un importante aumento de la demanda con 419.989 viajes, es decir, un 2,15% más.

Un dato a tener en cuenta para valorar estas cifras récord es que en seis meses de este año ya se ha superado de manera holgada el número de viajeros del Consorcio de Transporte de Córdoba en todo el año 2023, que fue de cerca de 2,4 millones.

En los seis primeros meses del año 2026 ya se han superado los viajeros de todo el año 2023

Las buenas cifras se traducen también en un mayor número de usuarios en posesión de la tarjeta del Consorcio, que goza de bonificaciones permanentes en los viajes a los que se le ha sumado descuentos adicionales en virtud del Real Decreto 1/2025 de ayudas al transporte público, financiados por las administraciones autonómica y estatal. Sólo en el último año (de junio de 2025 a junio de 2026), se han emitido 29.691 nuevas tarjetas hasta llegar a las 161.848 operativas.