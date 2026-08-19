Sucesos
Requisan más de 1.600 plantas de marihuana de una finca de Pozoblanco: el detenido usaba agua de un arroyo y vigilaba el invernadero con cámaras
La Guardia Civil requisa el material ilícito, así como semillas, fertilizantes y numerosos útiles, además de un vehículo quad y un remolque
La Guardia Civil ha detenido a una persona e investigado a otra en Pozoblanco, tras desarticular una plantación de marihuana en una finca de la localidad. En total, han sido aprehendidas 1.647 plantas de marihuana sativa ocultas por toda la instalación, así como semillas, fertilizantes y numerosos útiles destinados al cultivo. También se ha requisado un vehículo quad y un remolque, "utilizados para desplazarse por la finca", asegura el instituto armado en una nota de prensa.
La actuación comenzó en el marco de unas investigaciones de la Guardia Civil destinadas a detectar cultivos ilícitos de marihuana en la comarca de Los Pedroches. Diversas fuentes señalaron la mencionada finca como un "supuesto lugar de cultivo ilegal", explica este cuerpo policial.
El invernadero de la finca, en una zona de difícil acceso
Los agentes se desplazaron hasta las instalaciones, ubicadas en una zona de difícil acceso, entre la arboleda de la finca, lo que dificultaba la detección visual. Allí se había acondicionado un invernadero en el que los responsables "habían instalado un sistema de videovigilancia" con cámaras, amplía la nota de prensa del instituto armado.
Las plantas eran distribuidas por la vegetación
Durante la inspección de la finca, los guardias civiles localizaron este invernadero, donde se cultivaban las plantas antes de ser trasplantadas y distribuidas entre la vegetación de la finca. El complejo sistema disponía de un sofisticado sistema de riego que abastecía de agua "procedente de un arroyo situado en las inmediaciones". En total, se requisaron 1.647 plantas de marihuana, semillas, fertilizantes y útiles para el cultivo. También se requisó un vehículo quad y un remolque.
Un detenido y otro investigado
Además, durante el avance de la investigación, la Guardia Civil logró "determinar la identidad de dos de los presuntos responsables", por lo que se detuvo a uno de ellos y se identificó a otro, que se encuentra "investigado en relación a los hechos".
El detenido, junto a los efectos intervenidos y las diligencias instruidas, fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Pozoblanco, "competente para continuar con las actuaciones judiciales". La Guardia Civil, explica en la nota, "mantiene abiertas las investigaciones para el total esclarecimiento de los hechos y la determinación de las demás responsabilidades que pudieran derivarse".
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