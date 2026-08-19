Palma del Río destina 2,4 millones de euros a siete proyectos del PFEA en 2026

El Ayuntamiento de Palma del Río ha presentado los siete proyectos que se incluirán en el próximo Plan para el Fomento del Empleo Agrario 2026, que supondrá una inversión de 2,4 millones de euros gracias a la colaboración de todas las administraciones. "Estos programas son de gran importancia porque generan empleo y mejoran la infraestructura pública", ha señalado la alcaldesa, Matilde Esteo, quien también ha puesto de manifiesto la relación entre instituciones necesaria para ejecutar estos proyectos. "Nos permite acometer obras de mejora de todas nuestras infraestructuras, de los edificios, de los saneamientos", ha expuesto la regidora, quien también agradece "el aporte económico importante del Gobierno de España, la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba y el propio Ayuntamiento".

Por su parte, la concejala de Urbanismo, Rosa María Canovaca, ha explicado que estos proyectos "nacen con intención de que puedan acceder a la contratación muchas personas que tienen necesidad de trabajar del desempleo agrario" y que, por otro lado, buscan "aquellos proyectos que generen un nivel de empleabilidad más elevado".

Así serán las obras en Palma del Río

Las obras contemplan mejoras en colegios públicos, espacios naturales, saneamientos, calles y avenidas del municipio. Entre las actuaciones se va a realizar una rehabilitación del revestimiento del colegio San Sebastián porque "nuestra intención es que los colegios se sigan mejorando y reformando adaptándose a los nuevos tiempos", como ha señalado la concejala. También se actuará en la red de agua potable de la calle Panamá porque "la tubería está ya en muy mal estado y se han producido muchas roturas, por lo que se ha determinado llevar a cabo una actuación general", ha indicado Canovaca.

Avenida de Santa Ana de Palma del Río durante una carrera popular. / José Muñoz Caro

En la zona de los polígonos industriales hay mucha maleza que necesita desbroces, por lo que también se ha destinado un proyecto a esta labor para trabajar en las zonas verdes de este espacio. El sendero del Genil también se pretende rehabilitar mediante estos planes con actuaciones “de limpieza y desbroce de los espacios, nivelación y compactación de las zonas, reparación del mobiliario urbano como bancos, papeleras, farolas,... y la plantación de especies resistentes y aromáticas a lo largo de todo el paseo” apuntó la concejala. En ese mismo sentido se pretende actuar en la Ribera del Genil y la Alameda del Suizo para mejorar estos espacios de gran impacto ecológico.

Desde el Consistorio también se pretende mejorar la zona del vivero de empresas. "La parte posterior no tiene luz y está muy deteriorada. Las mismas empresas que están allí instaladas nos han pedido que se adecente aquello", ha comentado la responsable de Urbanismo. El proyecto pavimentará también las calles que rodean las naves, se arreglarán los alcorques adaptándose a la normativa de accesibilidad y se realizarán trabajos de jardinería, limpieza, pintura e instalación de riegos. El Centro de Participación Ciudadana de Calonge también se remodelará.

Canovaca y Esteo, en una imagen de archivo / José Muñoz Caro

"Se nos ha pedido por el tema de accesibilidad porque tiene unas calles que todavía son de terriza, no están pavimentadas y se ha determinado intervenir también en una mejora del edificio", como ha expresado la concejala. También para mejorar la accesibilidad se realizarán reparación de espacios de equipamiento urbano en las avenidas Santa Ana y María Auxiliadora. Son dos grandes travesías donde "se mejorará la accesibilidad, el acerado, se arreglarán alcorques, se pintará el mobiliario urbano y pasos de peatones... todo lo que necesite un mantenimiento", expresó Canovaca.

El presupuesto de las obras

Todas estas actuaciones se recogen en un presupuesto general de 2.422.230,87 euros. De este montante, la parte destinada a la contratación de mano de obra está subvencionada por el SEPE y son 1.537.129,60 euros, la Junta de Andalucía aportará 518.781,25 euros para materiales, la Diputación de Córdoba intervendrá con 172.927,06 euros y finalmente el ayuntamiento palmeño financiará también materiales con una aportación de 193.392,96 euros. Los proyectos fueron ratificados por unanimidad en el pleno municipal del mes de julio.