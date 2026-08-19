La Diputación de Córdoba formaliza la cesión de suelo con nueve ayuntamientos para 35 VPO en régimen de alquiler

La Diputación de Córdoba ha firmado este miércoles con nueve ayuntamientos la cesión de parcelas de suelo urbano en las que se construyen un total de 35 viviendas protegidas que se destinarán a alquiler. El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, y la delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda, Marta Siles, así como los alcaldes de los municipios que han puesto el suelo, han formalizado la escritura pública que sustenta dichas cesiones.

Fuentes ha destacado que esta firma es un "paso necesario para que la Diputación continúe impulsando las nuevas promociones de vivienda protegida". "Colaboramos así con nuestros ayuntamientos para poner suelo público a disposición de una política de vivienda orientada a ampliar la oferta de viviendas protegidas en régimen de alquiler en la provincia", ha insistido el presidente.

Viviendas en nueve municipios

El acuerdo supone la puesta en carga de tres viviendas en Aguilar de la Frontera, en la calle San Cristóbal; tres en Dos Torres, en la calle Ermitas y en la calle Nuestro Padre Jesús Nazareno; una en El Viso; tres en Fuente Carreteros; tres en Fuente Palmera; siete en Hornachuelos; cinco en Iznájar; cuatro en La Carlota y seis en Posadas.

Las seis viviendas que se construyen en Posadas se encuentran en la calle Compositor Maestro Lucena, al final de la barriada de la Salud. Se trata de viviendas unifamiliares de tipología tradicional con dos plantas, patio trasero y tres dormitorios. Estas han sido diseñadas con calificación energética A, aislamiento de los elementos constructivos, aerotermo para agua caliente y un sistema de placas fotovoltaicas. Con un presupuesto de más de 600.000 euros, esta promoción cuenta también con financiación europea a través de los fondos Next Generation.

Los representantes de la Diputación de Córdoba y de los ayuntamientos que han cedido el suelo para las VPO, tras la firma de cesión. / CÓRDOBA

Por su parte, las cuatro VPO de La Carlota se levantan en la avenida de Cádiz del departamento de Aldea Quintana.

Obras pendientes de terminación

La promoción de Iznájar se localiza en la Cuesta Colorá, a medio terminar, y a principios se verano salió a licitación su terminación, ya que las obras quedaron paralizadas, garantizando así la continuidad de un proyecto financiado también en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, con fondos Next Generation.

También en junio se licitaron las obras de terminación de tres viviendas protegidas en los números 21, 23 y 25 de la calle Adelfa de Fuente Palmera.

De otro lado, las viviendas de Hornachuelos se ubicarán en la calle de nueva apertura entre la calle Jaén y la avenida de los Ángeles y cuentan con un presupuesto de en torno al millón de euros.

Un programa dotado con 5,5 millones

El presidente de la Diputación ha recordado que “estas actuaciones se integran en el Programa de Inversiones para la Promoción de Viviendas Protegidas en Alquiler 2023-2026, iniciativa dotada con 5,5 millones de euros y que permitirá construir 46 viviendas en once localidades de la provincia".

Fuentes ha hecho hincapié en la importancia de este tipo de acciones "para seguir avanzando de nuestro objetivo de fijar la población a nuestro entorno más rural y facilitar el acceso a una vivienda asequible".

Con esta firma, ha concluido, "reforzamos nuestra cooperación con nuestros pueblos, al mismo tiempo que avanzamos en una estrategia provincial para la creación de un parque de vivienda protegida que permita atender las necesidades residenciales que se nos plantean desde nuestros pueblos".