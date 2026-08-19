Priego de Córdoba licita las antiguas escuelas de Santa Teresa para implantar en ellas una nueva escuela infantil

El Ayuntamiento de Priego ha iniciado el proceso para la licitación y arrendamiento de las antiguas escuelas de Santa Teresa, bien patrimonial municipal ubicado en la calle del mismo nombre, con la finalidad de destinarlo a la implantación y explotación de una escuela infantil de primer ciclo (0 a 3 años).

Una medida que, como se indica desde el Consistorio, responde al incremento de la demanda de atención y educación socioeducativa de la primera infancia, potenciado tras la implantación de la gratuidad de la escolarización de 0 a 3 años, lo que ha consolidado al sector sociosanitario y educativo infantil como una vía en auge para dinamizar el tejido socioeconómico de la localidad.

Por ello, con este proyecto el Consistorio busca también generar nuevas oportunidades laborales y puestos de trabajo estables.

Para favorecer la máxima concurrencia y la diversificación del mercado local, el concurso de arrendamiento se pone a disposición de empresas con experiencia previa en el sector, así como de emprendedores o profesionales que deseen poner en marcha un proyecto empresarial propio.

Más de 400 metros cuadrados de instalaciones

El inmueble de la antigua escuela de Santa Teresa cuenta con una superficie total de 423,19 metros cuadrados, de los que 265,67 son construidos, lo que ofrece unas dimensiones y condiciones óptimas para adaptar unas instalaciones educativas modernas y accesibles para los más pequeños.

En el supuesto de que no llegase a concurrir ninguna oferta para la creación de la escuela infantil, el edificio continuará destinado de forma garantizada a su uso actual, albergando la programación y el desarrollo de los talleres municipales.