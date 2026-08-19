El Ayuntamiento de Palma del Río investiga qué ha pasado con los pagos a los trabajadores que recogieron la naranja del casco urbano

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, junto al concejal de Medio Ambiente, Javier Ruiz, han informado este miércoles del requerimiento de documentación que el Ayuntamiento ha solicitado a la empresa que ha realizado los trabajos de recogida de naranja en el casco urbano de la localidad. El Consistorio solicita esta información a la empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento de Parques y Jardines, PreZero, que es la que se ha encargado de esta tarea recogida en el contrato como "una mejora a coste cero", según ha informado la alcaldesa, "pero que tiene las mismas obligaciones que cualquier otra cláusula contractual".

El requerimiento de documentación se ha realizado hasta en dos ocasiones, cuando se tuvo conocimiento de que a los trabajadores se les debía dinero por los trabajos prestados. El Ayuntamiento desconoce el procedimiento que ha seguido la empresa para realizar la recogida de la naranja, ni los trabajadores que se han contratado, por lo que piden la documentación necesaria para tomar las medidas oportunas. A través de la delegación de Medio Ambiente se han solicitado altas en la Seguridad Social, posible ejecución mediante terceros y su identificación, instrumento jurídico utilizado, etcétera.

Ya se ha recibido información pero deben estudiarla

"Yo no puedo pagar directamente a los trabajadores", ha expresado Esteo, pero sí se compromete a "actuar dentro de la legalidad" para conseguir que los trabajadores reciban el salario que se les adeuda. La alcaldesa ha avanzado que ya ha recibido parte de esa documentación este martes, pero que no viene detallada y tienen que estudiarla.

"Voy a pedir expresamente un informe jurídico para ver el recorrido que podemos tener con todo esto y qué podemos hacer. El Ayuntamiento de Palma del Río y su alcaldesa van a velar siempre para que se garanticen los derechos laborales de los trabajadores que estén amparados bajo cualquier contrato que haya suscrito el Ayuntamiento", ha expresado la regidora. También informó que mantendrá una reunión con el sindicato CTA, que ha denunciado la situación de los trabajadores, para trasladarle toda la documentación y apoyará su causa en la concentración programada para este viernes 21 de agosto frente a las puertas del ayuntamiento.