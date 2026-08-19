El Ayuntamiento de Lucena renueva la iluminación y el sistema contra incendios del mercado de abastos

El Mercado de Abastos de Lucena ha incorporado en las últimas semanas un nuevo sistema de climatización integral y ha sustituido y mejorado parte de las luminarias, favoreciendo una iluminación más directa sobre los puestos, al tiempo que ha instalado un nuevo sistema de protección contra incendios, completando así una intervención que incide en distintos aspectos de las instalaciones. Se da así respuesta a una demanda histórica de los vendedores, que venían reclamando mejoras tanto para los comerciantes como para las personas que acuden a realizar sus compras.

La actuación, que se encuentra en funcionamiento desde finales del pasado mes de julio, se enmarca en el compromiso de continuar modernizando las instalaciones y reforzando la actividad de este espacio comercial tradicional.

El concejal de Comercio, Francisco Barbancho, ha puesto en valor durante una visita al mercado la importancia de “una intervención largamente demandada por los comerciantes, que durante años han tenido que recurrir a distintas soluciones provisionales para hacer frente a las elevadas temperaturas en el interior del edificio durante los meses de calor”.

El concejal Francisco Barbancho, en el mercado de abastos de Lucena. / CÓRDOBA

Intervención subvencionada por la Junta

La actuación ha supuesto una inversión de 80.000 euros, de los que 30.000 euros proceden de una subvención de la Junta de Andalucía destinada a impulsar la mejora, modernización y promoción del comercio y la artesanía en Andalucía, mientras que los 50.000 euros restantes han sido aportados con recursos propios municipales.

La intervención ha permitido dotar al mercado de un sistema de climatización mediante equipos de aire acondicionado y una red de conductos que discurre por la zona central y las calles laterales. Junto a esta actuación, también se ha ejecutado la sustitución y mejora de parte de las luminarias, y se ha instalado un nuevo sistema de protección contra incendios.

Puesto de frutas en el mercado de abastos de Lucena. / CÓRDOBA

Desde la Delegación de Comercio se continúa trabajando además en la dinamización del mercado de abastos y en la generación de nuevos motivos para acercar a la ciudadanía a este espacio. En este sentido, se seguirá impulsando la celebración de actividades sociales, culturales y musicales, con el objetivo de atraer a nuevos públicos, favorecer el consumo de productos locales y de proximidad y poner en valor la oferta comercial y la atención personalizada que caracteriza a los establecimientos del mercado.

El mercado tiene una ocupación del 90%

Actualmente, el mercado de abastos presenta una ocupación cercana al 90 por ciento y mantiene su actividad como uno de los espacios comerciales tradicionales de referencia de Lucena.

"Desde el Ayuntamiento de Lucena seguiremos trabajando junto a los vendedores para mejorar progresivamente sus instalaciones y funcionalidad, preservando al mismo tiempo su carácter y esencia como lugar de compra y encuentro", ha indicado Francisco Barbancho, quien también ha asegurado que se está estudiando la actuación necesaria para mejorar el cierre de una de las puertas de acceso, con el objetivo de evitar pérdidas de climatización y optimizar el rendimiento del nuevo sistema.