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El Ayuntamiento de Cabra renueva la pintura vial para mejorar la seguridad en el casco urbano

La actuación municipal renueva las líneas de separación de carriles, delimitaciones de estacionamiento y pasos de peatones para una mayor visibilidad

Tareas de repintado de la señalización vial en Cabra.

Tareas de repintado de la señalización vial en Cabra. / Moreno

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José Moreno

José Moreno

Cabra

El Ayuntamiento de Cabra continúa desarrollando el Plan de Mantenimiento de la Pintura Vial, una actuación que abarca la práctica totalidad de las marcas existentes en el casco urbano y que tiene como principal objetivo mejorar la seguridad y el orden en la circulación de vehículos y peatones.

Los trabajos se ejecutan principalmente en horario nocturno para reducir al mínimo las afecciones al tráfico y facilitar el desarrollo de las labores. La intervención, como ha informado el Consistorio, contempla la renovación de las líneas de separación de carriles, las delimitaciones de las zonas de estacionamiento, la señalización horizontal y los pasos de peatones, entre otros elementos de la vía pública.

Mejor visibilidad para vehículos y peatones

La actuación permitirá mejorar la visibilidad y el estado de conservación de estas marcas viales, contribuyendo a reforzar la seguridad de conductores y peatones. La renovación de la señalización horizontal favorece además una circulación más ordenada y unas condiciones más seguras en los desplazamientos por el municipio.

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El Ayuntamiento continuará actuando de forma progresiva en aquellos puntos que requieran una renovación, dentro de las labores periódicas de conservación y mejora del espacio público y de la señalización urbana.

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