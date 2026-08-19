La Aemet es clara: una DANA en el suroeste trae desde hoy "un importante descenso" de las temperaturas en Córdoba

Por fin llegó el día. Después de muchas jornadas de calor sofocante, con máximas por encima de los 41º y mínimas tropicales durante las noches, ha llegado a Córdoba y provincia la tan esperada tregua climática. Lo hace después de un martes que continuó la senda de días pasados, con 41,7º en la capital y 21,5º en la pasada madrugada.

Según explica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), hoy miércoles se ha formado una DANA en el suroeste peninsular, lo que generará "nubosidad en la parte oriental de Andalucía durante la tarde, con algunos posibles chubascos". Las máximas entrarán en un "importante descenso" salvo en el área mediterránea, donde subirán debido al poniente.

Una DANA contribuirá a refrescar las temperaturas en Córdoba y provincia

¿Y cómo se reflejará esta nueva situación climática en Córdoba? De momento hoy miércoles, 19 de agosto, las máximas, al menos a tenor del pronóstico actualizado de la Aemet, no deben superar los 36 grados durante la tarde. El registro continuará bajando día a día, de forma constante, hasta el próximo lunes, cuando se espera un valor máximo de 31º. Las mínimas también comienzan su camino descendente desde los más de 21 grados de la pasada noche hasta un suelo de 14º en la noche del sábado al domingo.

Imagen de la DANA en formación llegando al suroeste de la península Ibérica. / X / @AEMET_Andalucia

No obstante, conforme más en el futuro nos adentremos en las previsiones oficiales de meteorología, más volatilidad tendrán estas. Por ello, hemos de quedarnos, de momento, con el alivio que supone un descenso de 5 grados por el día y de 2 o 3 grados por la noche que se espera para la jornada de hoy. Centrándonos en el pronóstico del miércoles, la Aemet espera cielos poco nubosos. Temperaturas en descenso, más acusado para las máximas. Vientos entre flojos y moderados de componente oeste.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 20º y 36º, en Lucena entre 19º y 33º, en Pozoblanco entre 18º y 34º, y en Priego de Córdoba entre 18º y 34º.

El jueves continúa el descenso térmico acompañado de lluvias

Este jueves, 20 de agosto, tendremos intervalos de cielos nubosos, con probables precipitaciones débiles y ocasionales, localmente moderadas. Temperaturas en descenso generalizado. Vientos flojos a moderados de componente oeste.

Nubosidad en Europa occidental, en mapa elaborado por la Aemet. / X / @AEMET_Andalucia

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 18º y 33º, en Lucena entre 17º y 30º, en Pozoblanco entre 15º y 30º, y en Priego de Córdoba entre 16º y 29º.