Muere un joven de 29 años, vecino de Palma del Río, al ser atropellado en la A-4 cuando cambiaba una rueda al coche

Un joven de 29 años, natural de Palma del Río, ha fallecido este martes 18 de agosto en la autovía A-4 a la altura del municipio sevillano de Carmona. Según las primeras investigaciones, un furgón ha atropellado al joven mientras este cambiaba la rueda de su vehículo y se ha dado a la fuga.

Los servicios de Emergencias 112 Andalucía informan de que a las 7.30 horas de la mañana se produjeron varios avisos alertando de la presencia de un coche en el arcén y un hombre tumbado en el suelo junto al vehículo detenido a la altura del kilómetro 504 de la autovía A-4.

Nada pudo hacerse por su vida

Inmediatamente se trasladaron hasta el lugar indicado los servicios sanitarios del 061, que nada pudieron hacer por salvarle la vida, y una dotación de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que ha iniciado una investigación para conseguir la mayor información posible sobre el autor del atropello. Cuando

En la localidad de Palma del Río los vecinos se encuentran consternados por el fatal suceso, que han ido conociendo conforma avanzaba la jornada. Fuentes municipales han confirmado el fallecimiento del joven palmeño, que ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde se le practicará la autopsia.