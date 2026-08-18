El Ayuntamiento de Montilla continúa con la recuperación arqueológica y patrimonial del Castillo del Gran Capitán mediante una nueva intervención en las zonas 3 y 4 del recinto, con un presupuesto de 832.095,52 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

Las obras comenzaron el pasado 16 de junio y está previsto que concluyan el 15 de febrero de 2027. El proyecto está financiado a través de las ayudas del 2% Cultural, con fondos procedentes de los ministerios de Transportes y Movilidad Sostenible, Vivienda y Agenda Urbana y Cultura.

La actuación se centrará en dos espacios principales: la torre sur, considerada un posible baluarte de entrada, y el lienzo exterior noreste de la muralla de tapial del alcázar. Los trabajos permitirán excavar, restaurar, conservar y consolidar los restos existentes, además de facilitar su futura interpretación y puesta en valor.

Restos anteriores a la fortaleza medieval

El gerente y arqueólogo de BM Arqueología y Patrimonio, José Miguel Bascón, ha explicado que, aunque la intervención se encuentra todavía en una fase inicial, ya se han localizado estructuras anteriores a la fortaleza del siglo XIV.

Montilla invierte más de 832.000 euros en la recuperación arqueológica del Castillo del Gran Capitán. / CÓRDOBA

Los trabajos tratan de determinar las distintas fases de ocupación del cerro mediante el estudio de la estratigrafía y de los materiales recuperados. La ocupación arqueológica del enclave está documentada desde los siglos X-IX antes de Cristo hasta la actualidad.

El alcalde, Rafael Llamas, ha destacado que los nuevos hallazgos permiten profundizar en los orígenes históricos de Montilla y ha señalado como objetivo convertir el cerro del Castillo en un espacio cultural de referencia y en un recurso para el desarrollo turístico y económico de la localidad.

Continuidad a las excavaciones anteriores

La nueva actuación da continuidad a las intervenciones arqueológicas finalizadas en 2024, financiadas entonces mediante el programa del 1,5% Cultural. Aquellos trabajos permitieron documentar construcciones medievales vinculadas a la etapa de mayor esplendor del castillo, además de restos de época ibérica.

Montilla invierte más de 832.000 euros en la recuperación arqueológica del Castillo del Gran Capitán. / CÓRDOBA

La concejala de Cultura, Soledad Raya, ha señalado que el Ayuntamiento pretende continuar desarrollando el proyecto marco del cerro y del Castillo de Montilla, avanzando tanto en su investigación como en su conservación, musealización y apertura a la ciudadanía.

El objetivo municipal es recuperar de forma progresiva el conjunto arqueológico para facilitar una lectura más completa de la fortaleza y de las distintas sociedades que ocuparon este espacio a lo largo de los siglos.