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Patrimonio

Montilla invierte más de 832.000 euros en la recuperación arqueológica del Castillo del Gran Capitán

La actuación, financiada con el 2% Cultural, permitirá excavar, restaurar y poner en valor la muralla noreste y el posible baluarte de entrada del recinto

Montilla invierte más de 832.000 euros en la recuperación arqueológica del Castillo del Gran Capitán.

Montilla invierte más de 832.000 euros en la recuperación arqueológica del Castillo del Gran Capitán. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El Ayuntamiento de Montilla continúa con la recuperación arqueológica y patrimonial del Castillo del Gran Capitán mediante una nueva intervención en las zonas 3 y 4 del recinto, con un presupuesto de 832.095,52 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

Las obras comenzaron el pasado 16 de junio y está previsto que concluyan el 15 de febrero de 2027. El proyecto está financiado a través de las ayudas del 2% Cultural, con fondos procedentes de los ministerios de Transportes y Movilidad Sostenible, Vivienda y Agenda Urbana y Cultura.

La actuación se centrará en dos espacios principales: la torre sur, considerada un posible baluarte de entrada, y el lienzo exterior noreste de la muralla de tapial del alcázar. Los trabajos permitirán excavar, restaurar, conservar y consolidar los restos existentes, además de facilitar su futura interpretación y puesta en valor.

Restos anteriores a la fortaleza medieval

El gerente y arqueólogo de BM Arqueología y Patrimonio, José Miguel Bascón, ha explicado que, aunque la intervención se encuentra todavía en una fase inicial, ya se han localizado estructuras anteriores a la fortaleza del siglo XIV.

Montilla invierte más de 832.000 euros en la recuperación arqueológica del Castillo del Gran Capitán.

Montilla invierte más de 832.000 euros en la recuperación arqueológica del Castillo del Gran Capitán. / CÓRDOBA

Los trabajos tratan de determinar las distintas fases de ocupación del cerro mediante el estudio de la estratigrafía y de los materiales recuperados. La ocupación arqueológica del enclave está documentada desde los siglos X-IX antes de Cristo hasta la actualidad.

El alcalde, Rafael Llamas, ha destacado que los nuevos hallazgos permiten profundizar en los orígenes históricos de Montilla y ha señalado como objetivo convertir el cerro del Castillo en un espacio cultural de referencia y en un recurso para el desarrollo turístico y económico de la localidad.

Continuidad a las excavaciones anteriores

La nueva actuación da continuidad a las intervenciones arqueológicas finalizadas en 2024, financiadas entonces mediante el programa del 1,5% Cultural. Aquellos trabajos permitieron documentar construcciones medievales vinculadas a la etapa de mayor esplendor del castillo, además de restos de época ibérica.

Montilla invierte más de 832.000 euros en la recuperación arqueológica del Castillo del Gran Capitán.

Montilla invierte más de 832.000 euros en la recuperación arqueológica del Castillo del Gran Capitán. / CÓRDOBA

La concejala de Cultura, Soledad Raya, ha señalado que el Ayuntamiento pretende continuar desarrollando el proyecto marco del cerro y del Castillo de Montilla, avanzando tanto en su investigación como en su conservación, musealización y apertura a la ciudadanía.

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El objetivo municipal es recuperar de forma progresiva el conjunto arqueológico para facilitar una lectura más completa de la fortaleza y de las distintas sociedades que ocuparon este espacio a lo largo de los siglos.

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