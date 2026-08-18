Localizado en Villa del Río el primer nido de avispón oriental registrado en la provincia de Córdoba

El Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC) de Córdoba ha confirmado la localización en Villa del Río del primer nido de avispón oriental (Vespa orientalis) registrado en la provincia. El hallazgo tiene su origen en un primer avistamiento registrado el pasado 13 de agosto en la plaza de la Constitución, donde se detectó un ejemplar cuya especie fue confirmada posteriormente por el biólogo local Juan Relaño.

La localización exacta de la colonia ha sido fruto de un riguroso trabajo de campo liderado por la investigadora Mónica Fernández-Aparicio. La científica trazó las trayectorias de vuelo de las obreras desde varios puntos del municipio, como la propia plaza de la Constitución y la plaza Altozano Doctor José Luis Mañas Rincón, hasta ubicar el asentamiento en la azotea de una vivienda. La actuación quedó registrada en vídeo dentro de las acciones del Proyecto Avispón Oriental del IAS-CSIC.

Colaboración ciudadana y gestión municipal

Para completar el rastreo resultó fundamental la implicación vecinal. Varios residentes abrieron sus casas para facilitar diferentes ángulos de observación, una ayuda que la concejalía de Medio Ambiente ha calificado de determinante para concretar la ruta de los insectos.

A. J. González

Fernández-Aparicio notificó de inmediato las coordenadas al concejal de Medio Ambiente, Pedro Sánchez Collado, para activar los protocolos de retirada. Sánchez Collado ha señalado a este periódico que la intervención no se ha podido ejecutar de forma inmediata debido a que los propietarios del inmueble se encuentran de vacaciones. Hasta el momento no ha podido ser retirado el nido.

En estos momentos, los servicios municipales trabajan para neutralizar la colonia a la mayor brevedad. Los expertos recalcan la urgencia de completar la eliminación antes de que la estructura alcance su ciclo reproductivo final y genere nuevas reinas fundadoras que se dispersen por el término municipal y comarcas limítrofes.