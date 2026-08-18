Infraestructuras
Licitadas en Priego de Córdoba las obras del Camino de Quiroga con un presupuesto de 176.000 euros
La actuación dotará a la zona de un nuevo acerado, renovándose la red de abastecimiento y saneamiento
El Ayuntamiento de Priego de Córdoba ha sacado a licitación las obras que permitirán la dotación del acerado y la red de abastecimiento y saneamiento del Camino de Quiroga, actuación con la que se avanzará en la urbanización del Plan Especial de Reforma Interior (Peri 04) Cerro de Quiroga, dando respuesta de esa manera a una demanda largamente planteada por los residentes en la zona.
Como se indica desde el Consistorio, el presupuesto base de licitación del proyecto se eleva a 176.334,47 euros, IVA incluido, cantidad que será financiada íntegramente por la Diputación Provincial de Córdoba a través del Plan Provincial de Reactivación Económica Diputación Invierte 2025. La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto simplificado y las obras tendrán un plazo de ejecución de tres meses, con fecha límite de ejecución el 30 de diciembre de 2026.
Una zona con falta de infraestructuras básicas
En concreto, la intervención, como así se recoge en el anuncio publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, resolverá la ausencia de infraestructuras básicas que esta zona viene arrastrando desde hace años, vinculadas a su situación urbanística y a la falta de urbanización del ámbito. Por otra parte, se mejorarán las condiciones de vida de los vecinos, gracias a la renovación de la red de abastecimiento de agua, sustituyendo las actuales canalizaciones por una nueva conducción de fundición dúctil de 150 milímetros de diámetro, centralizándose también los contadores, e incorporándose los elementos necesarios para mejorar el funcionamiento y mantenimiento de la red.
En materia de saneamiento, se ejecutará una nueva red de alcantarillado de aproximadamente 315 metros de longitud que recogerá conjuntamente las aguas residuales y pluviales y conectará con el colector municipal existente en la carretera CO-8210. Actuación que resolverá los vertidos individuales que actualmente se producen hacia el cauce cercano y facilitará las futuras conexiones de las viviendas colindantes.
El proyecto contempla asimismo la modificación de la rasante del camino para garantizar el funcionamiento del saneamiento por gravedad y evitar la instalación de estaciones de bombeo de aguas residuales.
Nuevo acerado accesible de 640 metros cuadrados
A esta actuación se suma la construcción de un nuevo acerado accesible de aproximadamente 640 metros cuadrados en el margen derecho del camino, que mejorará la seguridad y movilidad peatonal.
La actuación también incorpora criterios de sostenibilidad y gestión ambiental, ya que entre las medidas previstas se encuentra la retirada y gestión de más de 820 toneladas de residuos de construcción y demolición en una planta autorizada, garantizando el tratamiento adecuado de los materiales generados durante los trabajos.
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