Investigados por usar 20 lazos y cepos con palomas vivas en el Parque Natural de las Sierras Subbéticas de Córdoba

Lazos de acero colocados en pasos de fauna, cepos ocultos bajo hojarasca y palomas vivas utilizadas como reclamo. La Guardia Civil ha investigado a dos personas físicas y una persona jurídica por un presunto delito continuado contra la flora y fauna silvestre en el Parque Natural de las Sierras Subbéticas, en la provincia de Córdoba.

Según ha informado el instituto armado, las actuaciones se enmarcan en la aplicación de la Estrategia Andaluza contra el Veneno y el uso de medios ilícitos de caza y se desarrollaron en una explotación ganadera situada en una zona de alta reserva del espacio protegido.

La investigación, dirigida por el Seprona incluyó una inspección técnico-policial realizada por especialistas de la Patrulla de Protección de la Naturaleza (Paprona), en colaboración con Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y con el apoyo de una unidad canina especializada.

Un agente de la Guardia Civil observa trampas intervenidas en una operación previa. / CÓRDOBA

Veinte lazos y dos cepos ocultos

Durante el rastreo del perímetro de la explotación, los agentes localizaron un amplio despliegue de artes de caza prohibidas que se encontraban preparadas para ser utilizadas. En concreto, fueron intervenidos e inutilizados veinte lazos de acero trenzado, instalados en diferentes pasos de fauna del vallado, además de dos cepos mecánicos de presión que habían sido camuflados bajo la hojarasca.

Estos dos dispositivos contaban además de jaulas anexas en cuyo interior había palomas vivas utilizadas como cebo o reclamo, con el objetivo, según la Guardia Civil, de atraer a los animales hacia las trampas.

La inspección permitió comprobar también el carácter no selectivo de estos sistemas. En el radio de acción de las trampas fueron encontrados restos óseos correspondientes a un mínimo de nueve ejemplares de fauna silvestre.

Se han hallado restos de un buitre leonado. / CÓRDOBA

Entre los restos identificados figuraban seis zorros, una garduña y un buitre leonado. La Benemérita destaca que este último se encuentra sometido a protección por la normativa ambiental.

Las diligencias llegan a la Fiscalía de Medio Ambiente

Tras las pesquisas realizadas para determinar las posibles responsabilidades, la Guardia Civil procedió a investigar formalmente a dos personas físicas y una persona jurídica supuestamente relacionadas con los hechos.

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción competente y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba, que continuarán con las actuaciones correspondientes.

La nota remitida a los medios por la Guardia Civil señala asimismo que durante la investigación se detectaron varios episodios de vertidos procedentes de balsas de almacenamiento de la instalación, cuyos lixiviados alcanzaban terrenos colindantes y suponían, según el instituto armado, un grave riesgo para el medio natural y las aguas subterráneas de la zona.

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La Guardia Civil ha advertido de la “extrema gravedad ecológica” que supone emplear este tipo de métodos de captura prohibidos, ya que pueden afectar indistintamente tanto a especies cinegéticas comunes como a especies protegidas.