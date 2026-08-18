La gestión externalizada del servicio de jardinería de Lucena entrará en vigor en septiembre

El nuevo organigrama del servicio de jardinería en Lucena, con un predominio progresivo de la fórmula de la externalización, comenzará su implantación en septiembre. Una segunda resolución favorable, para los intereses municipales, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales permite consolidar la adjudicación del contrato, con un período de validez de cuatro años, a la licitadora social Fepamic-Unei.

El órgano autonómico desestimaba íntegramente, el pasado 5 de agosto, el recurso interpuesto por la entidad Arancalo tras su expulsión del procedimiento. Previamente, la mesa de contratación, respecto del lote 1, había concluido que la oferta remitida por esta sociedad incurría en una baja “desproporcionada o temeraria”. Previamente, el 22 de junio, el mismo tribunal inadmitía las alegaciones remitidas por PSOE e IU, a través de sus respectivos portavoces, Paco Algar y Miguel Villa, basadas en la ponderación errónea de los cálculos de la memoria económica.

El concejal de Recursos Humanos y portavoz del gobierno local, Francis Aguilar, confirma que “sólo resta firmar los contratos” con la futura concesionaria, por un importe global superior a 3,3 millones, impuestos excluidos.

A comienzos de julio, exactamente el día 2, la mesa de contratación desestimaba la propuesta redactada por Arancalo y proponía conceder el contrato, respecto del lote 2, focalizado en el entorno del centro, a Fepamic-Unei, asociándose a una cuantía de 307.855 euros, IVA aparte.

El grueso del pliego, entroncado en el lote 1, comprende el mantenimiento, conservación y limpieza de las zonas verdes de la localidad. Entre cuatro licitadoras, Fepami-Unei accede a esta cobertura específica por 3.050.650 euros, impuestos aparte.

Este procedimiento administrativo promovido por el Ayuntamiento, y que supone uno de los contratos de mayor envergadura del presente mandato corporativo, requirió de una segunda licitación tras la anulación inicial, resuelta por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, después de la alegación presentada por una patronal andaluza del sector. En consecuencia, el presupuesto de partida ascendió, sin impuestos, a 3,9 millones, una vez actualizadas las cláusulas del convenio colectivo.

La remodelación de este servicio se asiente en la proporción, por parte de la adjudicataria, de una plantilla permanente de 20 operarios, junto a la dotación de medios mecánicos y vehículos especializados y renovados. A partir del próximo mes, los seis trabajadores municipales aún adscritos a esta prestación se ocuparán exclusivamente de las labores diseñadas en edificios municipales, polígonos industriales y el complejo formativo de Los Santos.

Después de la externalización del servicio de limpieza, el gobierno municipal avanza en esta estrategia, orientada a la privatización, con la jardinería viaria, con la finalidad de aumentar la flexibilidad organizativa y garantizar una estabilidad constante de los recursos humanos y técnicos.

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Actualmente, el término municipal de Lucena consta de unos 400.000 metros cuadrados de zonas verdes y, en los últimos años, ha sido externalizada la gestión en entornos como Parque Europa, Puente Córdoba o Dehesa de la Villa. En su momento, el concejal de Servicios Operativos, Javier Pineda, afirmaba que, desde el Consistorio, pretenden resolver un déficit de personal, en esta materia, “arrastrado desde hace, al menos, 15 años”. Los trabajos se extenderán a zonas ajardinadas y arbolado tanto del casco urbano como de las áreas periurbanas, pedanías y otros núcleos rurales.