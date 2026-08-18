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Las fiestas de la Virgen de Guadalupe de Baena comenzarán el 30 de agosto: este es el programa de las celebraciones

Una fiesta infantil, la ofrenda floral y la verbena se sumarán a diferentes actos religiosos

José Miguel García y Ana Cruz presentan la programación.

José Miguel García y Ana Cruz presentan la programación. / Juan Carlos Roldán

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Juan Carlos Roldán

Juan Carlos Roldán

Baena

Baena se prepara para celebrar, del 30 de agosto al 8 de septiembre, las fiestas patronales en honor a la Virgen de Guadalupe, una celebración que volverá a combinar tradición, devoción y actividades para todas las edades. La programación ha sido presentada por la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Baena, Ana Cruz, y el hermano mayor de la cofradía, José Miguel García, quienes han destacado la estrecha colaboración entre ambas instituciones para mantener y potenciar una de las celebraciones más arraigadas de la localidad.

Ana Cruz ha agradecido el trabajo desinteresado de la junta directiva de la cofradía y ha subrayado que “las tradiciones se cuidan apoyándolas desde las instituciones”, reafirmando el compromiso municipal con los colectivos que contribuyen a mantener vivas las señas de identidad de Baena.

Por su parte, José Miguel García ha dado a conocer un amplio programa que arrancará el 30 de agosto, con la presentación de la octava edición de la revista Madre y Patrona y la 15ª Exaltación, que correrá a cargo de Rafael Navarro Esquina. La novena se celebrará del 31 de agosto al 8 de septiembre, a las 20.30 horas, en la parroquia de Nuestra señora de Guadalupe, precedida por el rezo del santo rosario y la exposición del Santísimo.

Fiesta infantil, verbena y otras propuestas

Entre las actividades destaca la fiesta infantil del 2 de septiembre, la tradicional ofrenda floral del 3, la verbena del 4, la ofrenda floral ecuestre del día 5 y la visita de los jóvenes de la cofradía a residencias y personas mayores o enfermas durante el día 6.

El 7 de septiembre, tras la eucaristía, tendrá lugar el tradicional rosario por las calles de Baena, acompañado por la agrupación musical de Nuestra señora de los Dolores y la escolanía de la cofradía. A medianoche comenzarán las tradicionales serenatas a la patrona, seguidas de la degustación de dulces, mientras que a las siete de la mañana del día 8 se celebrarán los cantos de la Aurora.

La jornada del 8 de septiembre, festividad de nuestra señora de Guadalupe, mantendrá abierto el templo durante todo el día para facilitar la visita de fieles y devotos. La programación concluirá a las 19.30 horas con la presentación de hermandades y cofradías ante la patrona y, a las 20.30 horas, con la solemne función de Iglesia.

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El hermano mayor ha animado a todos los baenenses a participar en unas fiestas que, ha señalado, son especialmente importantes para una localidad que “tiene una madre que los cuida”. Ana Cruz ha hecho igualmente un llamamiento a la ciudadanía para disfrutar de una programación preparada “con cariño y trabajo”, dirigida tanto a niños como a mayores y concebida para que todo Baena celebre con orgullo la festividad de su patrona.

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