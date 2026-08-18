Córdoba vive una nueva noche sofocante a la espera de la 'buena nueva' de la Aemet: ¿disfrutaremos hoy del gran bajón de temperaturas?

Córdoba, tanto la capital como buena parte de la provincia, han vivido una nueva noche tropical, con temperaturas mínimas que en muchos puntos no han bajado de los 20 grados. Dos estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se han llevado la palma: la del aeropuerto de Córdoba, con una mínima de 22,4º, y la de Montoro, con el récord de calor nocturno en la provincia: nada menos que 22,9º antes de que la mañana enfile de nuevo hacia arriba las temperaturas.

En el horizonte, lo que muchos cordobeses esperan es el momento en el que la Aemet confirme el pronóstico de jornadas pasadas y por fin disfrutemos de algunos días de alivio térmico, con el tan anhelado bajón de las temperaturas.

Se repite el aviso naranja por calor

¿Será a partir de esta tarde? En realidad, la respuesta es negativa. De hecho, la Campiña cordobesa vivirá una nueva jornada en aviso naranja por altas temperaturas, que pueden superar los 40 grados en toda la zona central. En el norte, así como en el sur, el aviso es amarillo por máximas que pueden llegar a los 38 grados.

Turistas en agosto en la Mezquita-Catedral de Córdoba. / A. J. González

No obstante, hay que recordar que lo previsto para ayer lunes era una máxima de 40 grados en las horas centrales de la tarde, circunstancia que se vio ampliamente superada por la realidad. En Córdoba se alcanzaron los 42,1º, registro que fue todavía más alto tanto en Córdoba Prágdena (42,4º) como en Montoro, que también se llevó la máxima de la provincia, con 43,1 grados.

¿Último día de calor sofocante?

Así las cosas, queda esperar a que la bajada de temperaturas se produzca. A tenor de la previsión actualizada de la Aemet, esta debe producirse mañana miércoles, 19 de agosto, cuando las mínimas caigan por debajo de 20º en amplios puntos de Córdoba y provincia, y las máximas no superen los 36º. De hecho, a lo largo de lo que queda de semana el termómetro seguiría bajando hasta alcanzar unas mínimas de 15º y unas máximas de 34º. Cabe, sin embargo, guardar una debida y sana cautela, así como esperar a que la realidad vaya imponiéndose sobre las expectativas.

Por ello, y centrándonos en el pronóstico de la Aemet para hoy martes, 18 de agosto, tendremos cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas con cambios ligeros. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar del suroeste a partir de mediodía.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 20º y 39º, en Lucena entre 21º y 38º, en Pozoblanco entre 20º y 38º, y en Priego de Córdoba entre 19º y 37º.

El miércoles llega el anhelado descenso térmico

Este miércoles, 19 de agosto, tendremos cielos poco nubosos, aumentando a intervalos nubosos de nubes medias y altas. Temperaturas en descenso, más acusado para las máximas. Vientos entre flojos y moderados de componente oeste.

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 19º y 36º, en Lucena entre 19º y 34º, en Pozoblanco entre 17º y 34º, y en Priego de Córdoba entre 18º y 34º.