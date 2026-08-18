El alumnado del colegio de Fuente Carreteros será reubicado ante las obras de urgencia que hay que hacer en el centro

El colegio de educación infantil y primaria (CEIP) Blas Infante de Fuente Carreteros no abrirá a primeros de septiembre para iniciar las clases del curso 2026-2027 debido a las obras de urgencia que se tienen que acometer sobre la estructura de las instalaciones.

El Ayuntamiento ha informado que tras confirmarse la gravedad de los daños estructurales del edificio y la necesidad de su desalojo, se está gestionando con la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía la reubicación del alumnado en otros espacios del municipio y fuera del mismo.

En dependencias del Ayuntamiento

Así, el Consistorio está realizando un esfuerzo material y económico que se estima entre 30.000 y 40.000 euros para habilitar dependencias propias y asumiendo las obras necesarias para tenerlas listas antes del comienzo del curso.

Daños en el colegio de Fuente Carreteros. / E. GUZMÁN

A día de hoy, la reubicación es la siguiente: las seis unidades de Primaria se trasladarán al Edificio de Usos Múltiples Alcalde Juan Ramírez y las tres unidades de Infantil a la casa del conserje del colegio, no afectada por los daños.

El alcalde carretereño, Alberto Ruiz, ha asegurado que “estos espacios están siendo reformados durante el mes de agosto para que el alumnado de Infantil y Primaria pueda empezar el curso en Fuente Carreteros con total normalidad”.

Alumnado de Secundaria

En cuanto al alumnado de Secundaria, el Ayuntamiento también ha trabajado en coordinación con la Diputación de Córdoba, la AMPA y la dirección del CEIP Blas Infante para intentar que igualmente pudieran permanecer en el municipio.

Se planteó como ubicación la actual taquilla de la Piscina Municipal y una sala anexa, pero tras el análisis técnico este espacio no cumple los requisitos mínimos exigidos, y no ha sido posible encontrar otros que los cumplan sin comprometer aquellos espacios vitales para las actividades socioculturales que se desarrollan durante el año en la localidad. Por tanto, el alumnado de Secundaria cursará sus estudios en el IES Colonial de Fuente Palmera.

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El Consistorio ha convocado una asamblea informativa el próximo lunes 24 de agosto para explicar con todo detalle las soluciones adoptadas y el estado actual del edificio del colegio, el cual presenta grietas, roturas de pilares, oxidación de partes metálicas y múltiples deficiencias que afectan a los mismos cimientos y estructuras básicas como consecuencia de los movimientos de un terreno arcilloso sobre el que sustentan las instalaciones. Por el momento se desconoce el tiempo de duración de las obras.