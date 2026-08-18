Más del 60% de los perros recogidos por la Diputación en la provincia de Córdoba encuentran una nueva familia

El Servicio de Recogida de Perros Abandonados de la Diputación de Córdoba ha recogido durante 2026 un total de 127 animales en diferentes municipios de la provincia, de los que más del 60% han encontrado ya un nuevo hogar, según los datos facilitados por la institución provincial.

El servicio, dependiente de la Delegación de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura, se presta actualmente en 61 municipios de menos de 20.000 habitantes y cuenta con un presupuesto anual de 260.000 euros.

El responsable del área, Andrés Lorite, ha valorado los resultados obtenidos y ha señalado que la Diputación estudia la posibilidad de ampliar esta prestación a los municipios de mayor población, con excepción de Córdoba capital, lo que permitiría extender la cobertura al conjunto de la provincia.

Más de 50 días de estancia media

La prestación se adapta a las obligaciones establecidas por la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, que prohíbe el sacrificio salvo en determinados supuestos justificados relacionados con la salud, la seguridad pública o el bienestar del propio animal.

El responsable del área, Andrés Lorite, con algunos de los perros gestionados por el Servicio de Recogida de la Diputación de Córdoba. / CÓRDOBA

Esta circunstancia ha incrementado el tiempo que los perros permanecen en los centros de recogida hasta que son adoptados. Actualmente, la estancia media supera los 50 días, según la Diputación.

Lorite ha incidido también en los problemas asociados a la presencia de perros abandonados o sin control, tanto desde el punto de vista del bienestar animal como por los posibles riesgos para la salud y la seguridad de las personas.

La Diputación advierte además del peligro que pueden suponer los animales vagabundos en las carreteras y en zonas urbanas y rurales.

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El servicio cuenta asimismo con una plataforma para facilitar la adopción de los animales recogidos y favorecer que puedan incorporarse a una nueva familia.