El santuario de la Virgen de la Sierra de Cabra, juez de la 7ª Challenge La Subbética

La séptima edición de la Challenge Ciclista La Subbética tendrá en Cabra su desenlace, con una exigente llegada en alto al santuario de María Santísima de la Sierra que se perfila como el escenario decisivo de la prueba. La competición se disputará los días 11, 12 y 13 de septiembre por las carreteras de la comarca y volverá a reunir a algunos de los equipos y corredores más destacados del panorama nacional.

El Ayuntamiento de Cabra ha acogido este mediodía la presentación de esta prueba por etapas, una de las citas de referencia del calendario ciclista nacional en su categoría. El delegado municipal de Deportes, Francisco Casas, y uno de los responsables de la organización, Fernando Sánchez, han dado a conocer los detalles de una edición que contará con tres jornadas, con salidas y llegadas en Priego de Córdoba, Lucena y Cabra.

La ascensión al Santuario, en la tercera jornada

La tercera y definitiva etapa, prevista para el domingo 13 de septiembre, será una ‘Cabra-Cabra’ de casi 100 kilómetros que tendrá su principal atractivo en el final en alto del Santuario de la Virgen de la Sierra. La jornada comenzará con la concentración en el entorno de La Tejera, donde se celebrarán los actos protocolarios y se dará la salida a un recorrido que acumulará entre 2.300 y 2.400 metros de desnivel positivo.

Antes de afrontar la ascensión final, los ciclistas deberán superar otros obstáculos montañosos, entre ellos Sierra Cristina, en Priego, y ‘El Mojón’. Un trazado que, unido al desgaste acumulado durante las dos jornadas anteriores, puede resultar determinante para la clasificación general.

Casas ha subrayado que este desenlace constituye “todo un atractivo”, ya que la ascensión al Santuario llegará en la tercera jornada, cuando se decidirá la prueba. El responsable municipal ha destacado asimismo la evolución de la Challenge durante sus siete ediciones, hasta consolidarse como “un referente deportivo” capaz de atraer cada año a equipos y corredores procedentes de distintos puntos de España.

En la misma línea, Fernando Sánchez ha definido el final en Cabra como “el colofón no sólo de la etapa, sino de la Challenge en sí”, por la dureza de la subida y el nivel del pelotón. La organización prevé la participación de 23 equipos y alrededor de 170 ciclistas, con presencia de formaciones españolas, portuguesas y francesas.

El campeón de España, entre los participantes

Entre los participantes estará el actual campeón de España, Benjamín Noval, un corredor especialmente competitivo en los terrenos de montaña. Sánchez ha animado a los aficionados a presenciar en directo la llegada al Santuario, convencido de que podrán disfrutar de un desenlace especialmente atractivo y previsiblemente decisivo.

En el conjunto de sus tres etapas, la 7ª Challenge La Subbética alcanzará aproximadamente los 310 kilómetros y entre 6.200 y 6.300 metros de desnivel positivo. Unas cifras que reflejan la exigencia de una competición que, dentro del propio pelotón, se ha ganado el sobrenombre del 'infierno de la Subbética’.

La celebración de la prueba movilizará además una caravana de más de 70 vehículos y unas 300 personas, junto a un amplio dispositivo de seguridad. La Guardia Civil de Tráfico participará con 18 motocicletas y un vehículo de mando, al que se sumará un dispositivo complementario de motoenlaces para garantizar el correcto desarrollo de las etapas.

El delegado municipal de Deportes ha agradecido el trabajo de la organización para diseñar una competición que cada año recorre buena parte de la comarca, así como el respaldo institucional que permite su celebración. En este sentido, ha destacado especialmente el apoyo de la Diputación de Córdoba, principal soporte de la Challenge, junto a los ayuntamientos de Cabra, Priego de Córdoba y Lucena, como municipios cabeceras de etapa, además del resto de localidades participantes y la Mancomunidad de la Subbética.

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La organización y el Ayuntamiento de Cabra confían así en que la jornada definitiva vuelva a convertir las carreteras de la localidad y, especialmente, la subida al Santuario de la Virgen de la Sierra, en uno de los puntos de atención de la competición. Una llegada que pondrá a prueba a los corredores después de tres días de máxima exigencia y que volverá a combinar espectáculo deportivo y promoción del territorio.