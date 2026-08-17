Tradiciones
El santuario de la Virgen de la Sierra acoge la presentación del pregonero y la corte de honor de las Fiestas de Septiembre de Cabra
Antonio Jesús Fernández pregonará las fiestas, mientras que la reina será Sara Montes y el rey, Dylan Castillo
El santuario de María Santísima de la Sierra ha acogido el acto oficial de presentación ante la patrona del pregonero y la corte de honor de la Real Feria y Fiestas de Septiembre, que en su honor tendrán lugar del 3 al 8 de dicho mes. Con este acto se marca el inicio oficioso de la cuenta atrás para la Bajá del 4 de septiembre, por la que la imagen de la Divina Serrana volverá a llegar a la ciudad como uno de los momentos centrales de las celebraciones.
El acto ha estado presidido por el alcalde accidental, Francisco Casas, junto a la delegada de Feria y Fiestas, Rosi Lama, y el hermano mayor de la Real Archicofradía de María Santísima de la Sierra, Francisco José Rojano. Se ha celebrado en el altar mayor y ha servido para presentar oficialmente al pregonero Antonio Jesús Fernández Espinar, así como a los integrantes de la corte de honor. La reina de las Fiestas, Sara Montes Ordóñez y el rey, Dylan Castillo Rodríguez junto a las damas de honor Julia Pastor Toro, Ainhoa Rubio Cantero, Rocío Rosa Arroyo y Sara Serrano Ropero, han sido los protagonistas del evento.
Entrega de recuerdos a los integrantes de la corte de honor
La Real Archicofradía y el Ayuntamiento han hecho entrega de distintos recuerdos a los integrantes de la corte de honor, mientras que el Consistorio ha realizado también una ofrenda institucional a María Santísima de la Sierra.
- Córdoba registra leves lluvias y se prepara para la tormenta: probabilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento, avisa la Aemet
- Controlado un grave incendio en varias naves industriales de Lucena, dentro del tramo urbano de la carretera de Rute
- El pueblo cordobés de 400 habitantes que fue convertido en un campo de concentración para más de 8.000 prisioneros en la Guerra Civil
- Y después de la tormenta, llega la 'calma': sigue el aviso amarillo por calor en Córdoba y la Aemet eleva el listón de las máximas
- La Junta de Andalucía mantiene la prohibición del baño en la playa de interior del embalse de La Colada en la provincia de Córdoba
- Pocos conocen el origen de este pueblo de Córdoba: empezó siendo un puñado de cabañas de pastores
- La jueza imputa por homicidio imprudente al conductor del accidente mortal de Montalbán y decreta su libertad provisional
- Un racimo de casi tres kilos se impone en el Concurso Provincial de Racimos de Uva del Llano del Espinar