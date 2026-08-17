El santuario de la Virgen de la Sierra acoge la presentación del pregonero y la corte de honor de las Fiestas de Septiembre de Cabra

El santuario de María Santísima de la Sierra ha acogido el acto oficial de presentación ante la patrona del pregonero y la corte de honor de la Real Feria y Fiestas de Septiembre, que en su honor tendrán lugar del 3 al 8 de dicho mes. Con este acto se marca el inicio oficioso de la cuenta atrás para la Bajá del 4 de septiembre, por la que la imagen de la Divina Serrana volverá a llegar a la ciudad como uno de los momentos centrales de las celebraciones.

El acto ha estado presidido por el alcalde accidental, Francisco Casas, junto a la delegada de Feria y Fiestas, Rosi Lama, y el hermano mayor de la Real Archicofradía de María Santísima de la Sierra, Francisco José Rojano. Se ha celebrado en el altar mayor y ha servido para presentar oficialmente al pregonero Antonio Jesús Fernández Espinar, así como a los integrantes de la corte de honor. La reina de las Fiestas, Sara Montes Ordóñez y el rey, Dylan Castillo Rodríguez junto a las damas de honor Julia Pastor Toro, Ainhoa Rubio Cantero, Rocío Rosa Arroyo y Sara Serrano Ropero, han sido los protagonistas del evento.

Entrega de recuerdos a los integrantes de la corte de honor

La Real Archicofradía y el Ayuntamiento han hecho entrega de distintos recuerdos a los integrantes de la corte de honor, mientras que el Consistorio ha realizado también una ofrenda institucional a María Santísima de la Sierra.