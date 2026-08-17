El PSOE asegura que la contratación de verano del SAS en Córdoba "no cubre ni un tercio" de las vacaciones de los sanitarios

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha denunciado que la contratación extraordinaria de verano del Servicio Andaluz de Salud (SAS) "no cubre ni siquiera un tercio de las vacaciones del personal sanitario". En una nota de prensa, Crespín asegura que esta situación "confirma un nuevo paso en el deterioro planificado de la sanidad pública" por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía.

En este sentido, la líder provincial del PSOE afirma que el Plan de Verano 2026 del SAS -activo hasta el 17 de septiembre- "supone el cierre de consultas ordinarias de tarde en todos los centros de salud de la provincia". En definitiva, casi tres meses en los que la atención ordinaria "queda limitada al horario de mañana". "Moreno Bonilla vuelve a responder a los problemas de la sanidad pública cerrando servicios en lugar de reforzarlos", continúa Crespín.

"Recortes encubiertos" en la atención primaria

Bajo el criterio de los socialistas, la Junta de Andalucía está "optando por los recortes encubiertos" en vez de garantizar la atención médica que "merecen los cordobeses y cordobesas". Tres meses sin consultas ordinarias vespertinas en toda la provincia, lo que "es una decisión especialmente grave cuando la atención primaria atraviesa una situación marcada por la falta de profesionales, listas de espera y deterioro progresivo", lamenta Crespín.

Apenas 9,4 días de vacaciones de cada sanitario

Poniendo el fenómeno en cifras, Rafi Crespín ha asegurado que, "con datos de las organizaciones sindicales", los 3.477 contratos previstos por el SAS para Córdoba "apenas cubren una media de 9,4 días de vacaciones por cada uno de los cerca de 10.900 profesionales que trabajan en la sanidad pública de la provincia", ya que cada trabajador tiene derecho a un mes de descanso. "Lo que la Junta ha vendido como un refuerzo extraordinario apenas cubre un tercio de las vacaciones de los sanitarios", explica.

Una sanitaria, en imagen de archivo. / JUNTA DE ANDALUCÍA

"Especialmente preocupante" en varios puntos de la provincia

Además, el PSOE de Córdoba cree que el contexto es "especialmente preocupante" en varios territorios de la provincia. Y lo explica con una comparativa: mientras que en el hospital Reina Sofía la cobertura vacacional es de 11,6 días por profesional, en el Distrito Sanitario Córdoba "apenas alcanza los 1,3 días", mientras que en el Distrito Guadalquivir asciende a 5,6 días y en el Área Sanitaria Norte abarca 6,9 días por profesional.

"No estamos ante un verdadero plan de refuerzo sanitario, sino ante un plan de mínimos para intentar sostener el sistema durante el verano", ha afirmado Crespín, que agrega que lo más grave “es que la Junta conocía perfectamente esta situación desde hace meses y no hizo absolutamente nada para corregirla. La escasez de profesionales es consecuencia directa de años de contratos precarios, falta de estabilidad laboral y unas condiciones de trabajo que están expulsando a médicos y enfermeras hacia otros servicios de salud".

Consultas externas del Hospital Reina Sofía. / A. J. González

Cierre de 312 camas de hospital en la provincia

Siempre según los datos facilitados por el PSOE en la nota de prensa, la situación también afecta al número de camas hospitalarias disponibles. En total, en estos meses estivales, se han cerrado 312 camas hospitalarias en la provincia, "mientras miles de cordobeses siguen aguardando una consulta con el especialista, una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica. Rafi Crespín finaliza recordando que, actualmente, son "más de 82.000 las personas que permanecen en lista de espera en la provincia de Córdoba".