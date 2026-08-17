Priego de Córdoba recibe más de 1,9 millones de euros del Gobierno por los daños provocados por el tres de borrascas del pasado invierno.

El Ayuntamiento de Priego de Córdoba ha recibido del Gobierno de España un total de 1.980.278,08 euros para la reparación, reconstrucción y mejora de infraestructuras e instalaciones municipales afectadas por el tren de borrascas de los meses de enero y febrero pasados.

Según se indica desde el Consistorio en un comunicado, en dicha cuantía se incluyen más de 35 intervenciones, destacando como las más significativas, por su cuantía, la consolidación y refuerzo de los paños de muralla y torres medievales del Balcón del Adarve, dotada con un millón de euros; la intervención en la Casa Museo de Niceto Alcalá-Zamora, en la que se invertirán 137.718 euros; el arreglo de la red de emisarios (152.510 euros), así como diversas actuaciones en centros educativos, instalaciones deportivas, el cementerio municipal, infraestructuras en aldeas y red de caminos rurales.

Actuación con celeridad

En relación a los daños que se produjeron, el alcalde prieguense, Juan Ramón Valdivia, señala en la citada nota de prensa que, desde los primeros días, desde el Consistorio se ha actuado con celeridad, “habiéndose acometido y asumido de forma directa los gastos e intervenciones más urgentes e inmediatas”. Actuaciones de choque que como señala Valdivia, “permitieron reabrir accesos a viviendas diseminadas, consolidar zonas de riesgo inminente, reparar desperfectos en colegios y restablecer servicios esenciales antes de la llegada de las subvenciones definitivas”.

Por otra parte, el alcalde ha expresado públicamente su agradecimiento institucional al Gobierno de España y de forma muy concreta a la subdelegada del Gobierno en la provincia de Córdoba, Ana Mª López Losilla. "por su constante predisposición, sensibilidad y rápida atención hacia Priego de Córdoba en momentos tan complejos”, añadiendo que el compromiso de López Losilla con el municipio y sus aldeas, “ha sido clave para encauzar con eficacia la recuperación de nuestras infraestructuras".

Otras inversiones relevantes

Junto a las antes señaladas, entre las intervenciones que se acometerán con esta subvención se encuentran las que se llevarán a cabo en el pabellón cubierto Rafa López (70.757,78 euros), Casa de Cultura y Centro del Profesorado (42.831,13 €); y en los colegios Niceto Alcalá Zamora (30.686,38 €), Ángel Carrillo (21.680,84 euros), Cristóbal Luque Onieva (18.628,71 €), Camacho Melendo (3.517,11 €) y Virgen de la Cabeza (2.444,09 €).

Igualmente, se llevará a cabo la construcción de la escollera en paraje de la Vega ubicada junto a estación de bombeo de aguas residuales (37.636,05 €), actuándose también en los colapsos que se generaron en varios puntos de la red de aguas residuales (54.470,05 euros); en los edificio de la piscina municipal (28.804,05 €); ciudad deportiva Carlos Machado (36.693,86 €); Centro de Iniciativa Empresarial y plaza de abastos (12.965,58 €); edificio Palenque (33.120,00 €); cementerio municipal del Santo Cristo (19.716,75 €), perrera municipal (15.525,00 €), centro cultural Lozano Sidro (8.554,31 €); Palacio Consistorial (5.663,13 €) y Teatro Victoria (4.147,95 €).

Apoyo a las aldeas

En lo que respecta a las aldeas, Lagunillas será la que recibirá una mayor cuantía de estas ayudas (95.382,04 euros), interviniéndose en el muro de contención del patio del edificio de Usos Múltiples, la envolvente del CEIP Tiñosa de Lagunillas, construyéndose nichos y drenaje para evitar desplazamientos en el camposanto de la aldea. En Zagrilla (46.558 euros), se actuará en el centro de salud, el pavimento de la prolongación de la calle El barrio y el acceso a las viviendas de dicho camino. En Zamoranos, en el edificio de usos múltiples y en la construcción muro de contención en calle Las Parras, elevándose en este caso la cuantía de la inversión a 28.821,87 euros. En otras aldeas, en El Castellar las inversiones ascienden a 12.965,58 euros, en Navasequilla a 9.020,03, en Esparragal a 8.762,94, y en Las Navas a 6.199,63 euros.