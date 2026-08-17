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Denuncia

El Partido Verde exige la "suspensión inmediata" del toro de cuerda de Carcabuey y afirma que se trata de "maltrato animal"

La formación ecologista considera el festejo, que se celebra los días 22 de agosto y 5 de septiembre, "un anacronismo incompatible con los valores éticos"

Celebración del toro de cuerda en Carcabuey, en la edición del pasado año 2025.

Celebración del toro de cuerda en Carcabuey, en la edición del pasado año 2025. / Rafael Cobo

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Partido Verde (Equo) ha denunciado, en una nota de prensa, la celebración del tradicional toro de cuerda de Carcabuey, que se celebra los próximos días 22 de agosto y 5 de septiembre. Para la organización ecologista, se trata de un "anacronismo incompatible con los valores éticos, de respeto a los animales y de seguridad ciudadana que deben regir una sociedad moderna". Además, afirman que el animal se somete a una situación de "extrema tensión, estrés y esfuerzo físico" durante este evento. Por todo ello, han reclamado la "suspensión inmediata" del festejo por "maltrato animal y riesgo público".

Ante esta situación, el coportavoz de la formación, Salustiano Luque, ha sido tajante al señalar que "mantener el toro de cuerda en Carcabuey en pleno siglo XXI es una profunda irresponsabilidad institucional y ética que perpetúa el sufrimiento gratuito de un animal sometido al pánico y a la violencia para el mero entretenimiento".

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Por su parte, la coportavoz provincial, Ana María Carnero, ha puesto el foco en la "necesidad urgente de reconducir los recursos públicos" en Carcabuey. En este punto, ha tildado de "lamentable" que el Consistorio carcabulense, la Diputación de Córdoba y la Junta de Andalucía "sigan destinando esfuerzos y amparando" este festejo.

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