Denuncia
El Partido Verde exige la "suspensión inmediata" del toro de cuerda de Carcabuey y afirma que se trata de "maltrato animal"
La formación ecologista considera el festejo, que se celebra los días 22 de agosto y 5 de septiembre, "un anacronismo incompatible con los valores éticos"
El Partido Verde (Equo) ha denunciado, en una nota de prensa, la celebración del tradicional toro de cuerda de Carcabuey, que se celebra los próximos días 22 de agosto y 5 de septiembre. Para la organización ecologista, se trata de un "anacronismo incompatible con los valores éticos, de respeto a los animales y de seguridad ciudadana que deben regir una sociedad moderna". Además, afirman que el animal se somete a una situación de "extrema tensión, estrés y esfuerzo físico" durante este evento. Por todo ello, han reclamado la "suspensión inmediata" del festejo por "maltrato animal y riesgo público".
Ante esta situación, el coportavoz de la formación, Salustiano Luque, ha sido tajante al señalar que "mantener el toro de cuerda en Carcabuey en pleno siglo XXI es una profunda irresponsabilidad institucional y ética que perpetúa el sufrimiento gratuito de un animal sometido al pánico y a la violencia para el mero entretenimiento".
Por su parte, la coportavoz provincial, Ana María Carnero, ha puesto el foco en la "necesidad urgente de reconducir los recursos públicos" en Carcabuey. En este punto, ha tildado de "lamentable" que el Consistorio carcabulense, la Diputación de Córdoba y la Junta de Andalucía "sigan destinando esfuerzos y amparando" este festejo.
- Córdoba registra leves lluvias y se prepara para la tormenta: probabilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento, avisa la Aemet
- Controlado un grave incendio en varias naves industriales de Lucena, dentro del tramo urbano de la carretera de Rute
- El pueblo cordobés de 400 habitantes que fue convertido en un campo de concentración para más de 8.000 prisioneros en la Guerra Civil
- Y después de la tormenta, llega la 'calma': sigue el aviso amarillo por calor en Córdoba y la Aemet eleva el listón de las máximas
- La Junta de Andalucía mantiene la prohibición del baño en la playa de interior del embalse de La Colada en la provincia de Córdoba
- Pocos conocen el origen de este pueblo de Córdoba: empezó siendo un puñado de cabañas de pastores
- La jueza imputa por homicidio imprudente al conductor del accidente mortal de Montalbán y decreta su libertad provisional
- Un racimo de casi tres kilos se impone en el Concurso Provincial de Racimos de Uva del Llano del Espinar