Política
Miriam de Lis Jiménez asume el acta de concejala del PP de Baena en sustitución de Cristina Piernagorda
El Partido Popular agradece a la exalcaldesa por su "dedicación, trabajo y compromiso" dentro del grupo municipal
El Partido Popular (PP) de Baena y Albendín ha informado, a través de una nota de prensa, de la concejala que sustituirá a Cristina Piernagorda Albañil, quien renunció a su cargo el pasado 30 de julio. La nueva concejala popular es Miriam de Lis Jiménez Vizcaíno, quien se ha incorporado al grupo municipal del PP baenense, que lidera la oposición.
Desde la organización local del PP han expresado su "sincero reconocimiento y agradecimiento" a Cristina Piernagorda por su "dedicación, trabajo y compromiso" en los años en que ha desempeñado sus responsabilidades políticas en Baena. Especialmente, destacan los populares, por "haber sido la primera alcaldesa del Partido Popular en Baena".
Además, el PP baenense celebra la incorporación de Miriam Jiménez, "que aportará un nuevo punto de vista, trabajo e ilusión al grupo municipal para lo que queda de legislatura, poniéndose al servicio de todos los vecinos de Baena y Albendín".
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