La llegada de una DANA refrescará el tiempo en Córdoba, aunque aún no: la Aemet activa el aviso naranja por calor

Buenas noticias para todos aquellos que comienzan a estar verdaderamente cansados del calor, tanto de día como de noche, en Córdoba y provincia. La semana que hoy inauguramos será, en palabras de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), "más fresca de lo habitual en Andalucía", con la salvedad de la fachada mediterránea. Igualmente, tendrá una mayor inestabilidad atmosférica, como ya hemos experimentado en días previos, con algunos chubascos, tormentas, rayos e incluso la posibilidad de granizo, especialmente a partir del miércoles y el jueves.

¿El motivo del pronosticado bajón de las temperaturas y de la inestabilidad con opción de lluvias? La llegada de una DANA que estará centrada en el suroeste de España, y que poco a poco será reabsorbida y desplazada hacia el noreste peninsular, ya en forma de vaguada. Ello provocará inestabilidad en el interior de Andalucía y un refresco del ambiente, lo que implica unos registros térmicos más bajos. En pocas palabras: tendremos un alivio del fuerte calor, aunque con el peaje de posibles precipitaciones que den al traste con los planes que tengamos pensados en el segundo tramo de agosto con familiares y amigos.

Rayos en Andalucía en las últimas horas, según mapa elaborado por la Aemet. / X / @AEMET_Andalucia

Aviso naranja por altas temperaturas

Sin embargo, para este cambio en el tiempo, habrá que esperar unas 48 horas. No será hasta el miércoles cuando el termómetro se gire y comience a descender. De hecho, dos datos dan a entender hasta qué punto hoy lunes, 17 de agosto, seguiremos 'sufriendo' las altas temperaturas. En la pasada madrugada, el registro de la Aemet en el aeropuerto de Córdoba marcó una mínima de 23 grados, que no se alcanzó, además, hasta las 07.40 horas. Durante una parte no pequeña de la noche, estuvimos durmiendo con una temperatura entre los 25º y los 30º.

Además, la Aemet ha decretado el aviso naranja por máximas que pueden llegar a los 40 grados en la Campiña cordobesa, mientras que en Sierra y Pedroches el aviso es amarillo por calor y tormentas, y en la Subbética, también amarillo, aunque solo por altas temperaturas. Así las cosas, toca aguantar dos días más para disfrutar del descenso de las temperaturas que se notará, en especial, durante las noches, que podrían llegar a bajar hasta los 15º el sábado.

Mapa meteorológico de la Aemet para hoy lunes, 17 de agosto. / X / @AEMET_Andalucia

Centrándonos en el pronóstico general para Córdoba y provincia hoy lunes, 17 de agosto, estrenaremos la semana con cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del tercio norte, sin descartar tormentas ocasionales que pueden ir acompañadas de chubascos localmente fuertes y rachas muy fuertes. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente sur a partir de mediodía.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 22º y 39º, en Lucena entre 21º y 36º, en Pozoblanco entre 22º y 38º, y en Priego de Córdoba entre 21º y 38º.

El martes, aviso amarillo en toda la provincia

Este martes, 18 de agosto, tendremos aviso amarillo por altas temperaturas en toda la provincia de Córdoba. La Aemet espera cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar del suroeste a partir de mediodía.

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 21º y 40º, en Lucena entre 21º y 36º, en Pozoblanco entre 20º y 38º, y en Priego de Córdoba entre 19º y 37º.