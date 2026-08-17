La Junta de Andalucía busca empresa para desbrozar y controlar la vegetación de las carreteras autonómicas de Córdoba

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha sacado a licitación para contratar a las empresas encargadas del control de vegetación de las carreteras autonómicas andaluzas mediante el desbroce de maleza, tratamiento de vegetación y poda de árboles. El contrato está dividido en ocho lotes, uno por provincia. En el caso de Córdoba, el presupuesto es de 2.785.081,20 millones de euros con impuestos incluidos con un plazo de ejecución de 16 meses. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 18 de septiembre Esta actuación pretende, entre otras cosas, mantener el estado adecuado de la calzada, mejorar la seguridad, aumentar la visibilidad del trazado, reducir el riesgo de incendios y evitar problemas del drenaje en caso de lluvias.

Las principales actuaciones previstas son el segado de hierba, despeje de vegetación, poda de macizos arbustivos y cañaverales, poda y eliminación de adelfas y retamas, tala y poda de árboles, tratamientos con herbicidas, tratamiento de la procesionaria, retirada de pinocha y poda de pantallas de pinos para recuperar el gálibo de la vía. Como criterio general, el pliego establece un ancho mínimo de desbroce de 2 metros, salvo que la Dirección del Contrato autorice una anchura inferior.

Desvíos provisionales, señalización y regulación del tráfico

El adjudicatario tendrá que ejecutar también los desvíos provisionales, señalización y regulación del tráfico que sean necesarios. La empresa deberá contar, como mínimo, con un jefe de operaciones de poda y desbroce y un encargado, ambos con al menos 10 años de experiencia en trabajos de poda y desbroce en márgenes de carreteras.

Según establece el pliego, todos los residuos derivados de los trabajos deberán ser retirados y entregados a gestores autorizados, quedando prohibido acumular residuos o restos de poda y desbroce en el dominio público viario, salvo autorización excepcional.

El adjudicatario deberá aplicar buenas prácticas ambientales relativas, entre otras cuestiones, a la prevención de incendios forestales, control de derrames, almacenamiento de productos químicos, segregación de residuos y reducción del consumo de agua, energía y combustibles.

Vídeo del antes, durante y después con cámaras o drones

Durante el primer mes del contrato, la empresa deberá reconocer el estado de las carreteras y elaborar una propuesta de programación de los trabajos. Una obligación especialmente relevante es la documentación audiovisual: el adjudicatario tendrá que realizar, a su costa, un vídeo del antes, durante y después de los trabajos, mediante vehículo equipado con cámaras o dron. Deberán identificarse los puntos kilométricos inicial y final de cada tramo. Esta información se entregará mensualmente y servirá para el seguimiento, control y certificación de las actuaciones.