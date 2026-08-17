Hinojosa del Duque ya cuenta con un albergue para animales: "Ofrecemos un espacio digno de acogida"

El alcalde de Hinojosa del Duque, Matías González, acompañado por miembros de su equipo de gobierno, han presentado oficialmente el nuevo albergue cinológico municipal. González ha destacado el "importante esfuerzo realizado" por el Ayuntamiento hinojoseño para hacer realidad este proyecto; una iniciativa que "une a los seres humanos con los animales de compañía".

El objetivo de este albergue es "ofrecer un espacio digno de acogida" para los animales abandonados, por lo que ha querido expresar su agradecimiento a los "trabajadores y voluntarios" que hacen posible el funcionamiento del centro.

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente de Hinojosa del Duque, Santiago Jesús Aranda, ha mostrado su satisfacción por la puesta en marcha del albergue cinológico, destacando la figura de Juan Felipe Flores, "máximo responsable e impulsor de la iniciativa". Aranda ha calificado esta instalación como "un deber de las instituciones y una obligación moral de la ciudadanía". Una infraestructura que amplía la dotación y los recursos de Hinojosa del Duque, y que lo hace "tras años de intenso trabajo".

Un lugar de paso para los animales

Según ha explicado Aranda, este albergue cinológico debe funcionar como "un lugar de paso" para los animales, ya que el objetivo es "canalizar la adopción responsable" para que cada uno encuentre una nueva familia. Por ello, el Ayuntamiento dará a conocer las nuevas instalaciones a través de una red social oficial, en la que se publicarán las fichas y las fotografías de los animales acogidos para facilitar los trámites. Las personas que quieran colaborar "de forma activa y altruista" en el cuidado de los animales también podrán inscribirse a través del Consistorio.

Llamamiento a la responsabilidad ciudadana

Aprovechando la presentación del albergue para animales, el concejal de Medio Ambiente ha hecho un llamamiento a la ciudadanía de Hinojosa del Duque para que sea "responsable" en el cuidado de las mascotas. También ha recordado que la apertura del albergue no debe llevar a un aumento de los abandonos, lo que llevaría a una superpoblación de las instalaciones.