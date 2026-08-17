Obituario
Fallece en Ourense a los 80 años Marcos Rodríguez, el 'niño lobo de Sierra Morena'
Su padre lo vendió a un cabrero con 6 años, convivió con animales salvajes y su historia se llevó tanto a la literatura como al cine
Efe
Marcos Rodríguez Pantoja, conocido como el 'niño lobo de Sierra Morena', ha fallecido a los 80 años en Ourense, provincia donde había encontrado su hogar en Rante (San Cibrao das Viñas). Andaluz de Añora (Córdoba), pasó más de 12 años de su infancia y juventud viviendo en el monte, entre animales salvajes.
Su historia estuvo marcada por una infancia muy dura, ya que tras la muerte de su madre su padre se fue con otra mujer y cuando Marcos tenía 6 años lo vendió a un cabrero en Sierra Morena. Ese hombre se convirtió en su única referencia familiar y le enseñó a sobrevivir en la montaña y a aprovechar sus recursos.
Vendido a un cabrero de Sierra Morena
Cuando el cabrero murió, Marcos ya había adquirido destrezas para desenvolverse solo y terminó adaptándose a una vida sin contacto humano estable. Convivió con lobos y otros animales y esa experiencia hizo que desarrollara formas de comunicación basadas en sonidos y aullidos.
Finalmente, fue encontrado por la Guardia Civil y sometido a un proceso de integración en la vida convencional, una readaptación que no fue sencilla.
Una experiencia de maltratos, engaños y abusos
Su experiencia posterior con personas estuvo también atravesada por maltratos, engaños y abusos, lo que reforzó su recelo hacia los humanos y su caso fue objeto de estudio antropológico.
El antropólogo Gabriel Janer Manila, de la Universidad de Baleares, realizó una tesis doctoral sobre su historia y más tarde la llevó al libro 'He jugado con lobos'.
Su vida también fue adaptada al cine en la película 'Entrelobos', dirigida por Gerardo Olivares y estrenada en 2010, y Marcos participó en el rodaje porque era quien mejor podía orientar la interpretación de su propia historia.
Encontró su lugar en la aldea de Rante, en Ourense, y allí realizaba visitas a colegios, campamentos y otros espacios para contar su experiencia vital. Marcos Rodríguez, el 'niño lobo de Sierra Morena', falleció el pasado sábado y sus amigos lo despidieron este domingo en Rante.
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