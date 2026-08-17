Empieza la regeneración del Parque del Cascajar de Lucena

La ejecución del proyecto de restauración natural del Parque del Cascajar de Lucena ha comenzado por la eliminación de la vegetación seca, la deforestación de los sectores colmatados y la limpieza sistemática de la zona. Este espacio verde, de connotaciones históricas, ha acusado una degradación creciente en las últimas décadas y la intervención actual acumula años de retraso a consecuencia de obstáculos técnicos y administrativos.

Maquinaria pesada y operarios de la adjudicataria Mavar Obras y Servicios han sumado las primeras jornadas de intervención. Desde esta semana, el cronograma enumera la realización de las mediciones al objeto de concretar la delimitación de las zanjas y las acciones de mayor contundencia.

La maleza y el forraje descontrolados configuran el paisaje

La acumulación de maleza, troncos y forraje descontrolado han configurado el paisaje de este recinto asociado al sector de Cuatro Caminos de la localidad, en la franja noreste. Tradicionalmente, el Parque del Cascajar ha brindado una localización predilecta de esparcimiento y reclamo usual de tránsito al aire libre.

Desde el Consistorio, la voluntad de rehabilitar este entorno, anexo al Polígono Industrial de La Viñuela, arrancaba en 2022, aún en el anterior mandato corporativo. La renuncia de la firma concesionaria, Masel paralizó el proceso.

El concejal de Obras, Javier Pineda, confirma que «ha empezado en firme» la materialización del proyecto, otorgado a la empresa antequerana Mavar Obras y Servicios por 100.000 euros.

Recuperación de la fuente original, del siglo XVI

Uno de los objetivos esenciales, y más anhelados, radica en la recuperación de la fuente original, datada desde mediados del siglo XVI y cercana al trayecto de Puente Vadillo. En estos momentos, sólo resiste una mínima parte de su frontal, permaneciendo ocultada por tierra consolidada.

El plazo de ejecución comprende tres meses y el diseño técnico contempla, entre otros servicios, la adecuación de un parque canino de grandes dimensiones, situado en la margen derecha desde la entrada principal al término de la avenida de la Infancia.

La zona central de la actuación se corresponde con la calle Alameda, la vía troncal. El catálogo de actuaciones aborda la rehabilitación del puente, la extensión del arbolado o la reconfiguración de los trayectos transitables.

La intervención global añadirá la instalación de alumbrado público y el afianzamiento del firme. A la finalización de la obra, el Ayuntamiento ubica en esta extensión la segunda parcela de huertos urbanos y un Centro de Desarrollo de la Agroecología.