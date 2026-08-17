El auge de los minerales críticos
Una decena de proyectos mantienen latente el nuevo ‘boom’ de la minería en la provincia de Córdoba
Oropesa lidera la actividad con una apertura pendiente de permisos ambientales e hídricos y las demás iniciativas siguen en exploración hasta finalizar trámites y confirmar tanto sus recursos como la financiación
Córdoba atraviesa una fase de espera ante un nuevo boom minero. La provincia reúne once proyectos o líneas de investigación vinculados a la minería metálica y a los minerales críticos, aunque la mayoría sigue en fases preliminares. Su desarrollo dependerá de autorizaciones, sondeos y de que los indicios sean yacimientos explotables. El mapa provincial incluye Oropesa, en Fuente Obejuna; Águilas y Vega, en Los Pedroches; Azuel, Los Rasos, Villaralto, Romana, Linarejo y Posadas, promovidos por Tharsis Nuevas Exploraciones; Calamón, entre Posadas y Almodóvar del Río, y una línea de investigación sobre residuos de antiguas explotaciones en Santa Bárbara y Elena.
Pese a esta acumulación, todavía no puede hablarse de un resurgir minero consolidado ni hay nueva mina metálica en producción. Solo Oropesa se encuentra en una fase avanzada para plantear una apertura a corto plazo. El resto continúa entre permisos, solicitudes, estudios ambientales y campañas de exploración.
El presidente de la Asociación Superior de Ingeniería de Andalucía y decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur, Juan López-Escobar, señala que las expectativas «son reales» y que la mejora del conocimiento de los recursos minerales y de los territorios donde se encuentran debe permitir evaluar su viabilidad, de forma compatible con la preservación ambiental.
Es preciso un análisis profundo para comprobar el aprovechamiento
En este sentido, indica que «un análisis profundo, técnico-científico, imparcial» debe mostrar cómo llevar a cabo un aprovechamiento minero que preserve esos valores y genere una actividad económica de alto nivel técnico, con empleos cualificados, efecto tractor y suministro de materias primas minerales esenciales a la industria regional, nacional o europea.
Entre los proyectos en marcha, el más avanzado es Oropesa, promovido por Minas de Estaño de España, filial de la australiana Elementos. La compañía plantea una explotación de estaño a cielo abierto y ha completado su estudio de viabilidad. El diseño prevé una producción anual de unas 3.350 toneladas de estaño contenido y una vida útil de doce o trece años, equivalente a alrededor del 10% del consumo europeo de estaño primario.
Potencial en Los Pedroches con el proyecto Águilas
La empresa mantiene como objetivo iniciar la actividad a finales de 2027. Ese calendario está condicionado por trámites pendientes. Oropesa espera la Autorización Ambiental Unificada de la Junta y continúa gestionando permisos hídricos y otras autorizaciones necesarias.
El segundo foco se sitúa en Los Pedroches. Pan Global Resources desarrolla allí el proyecto Águilas a través de Minera Águila. Su cartera comprende nueve permisos de investigación sobre unas 16.300 hectáreas y se centra en dos corredores: Torrubia, con objetivos de cobre, cobalto, plata y oro; y Zumajo, orientado a plomo, plata y zinc. La compañía ha realizado trabajos geofísicos y sondeos, aunque todavía no ha definido una reserva minera ni presentado un proyecto de explotación. También avanza Vega, de Lain Technologies, en Villanueva del Duque. La Junta concedió en junio de 2026 un permiso de investigación de tres años para buscar plomo, plata, zinc, cobre, oro, cobalto, níquel, wolframio y estaño.
Un permiso de investigación permite estudiar el terreno, pero no autoriza la apertura de una mina. Para llegar a esa fase será necesario demostrar la existencia de un yacimiento viable y superar nuevos trámites técnicos, ambientales y financieros.
Tharsis Nuevas Exploraciones en Azuel, Los Rasos, Villaralto, Romana, Linarejo y Posadas
A estos proyectos se suma la cartera de Tharsis Nuevas Exploraciones, con Azuel, Los Rasos, Villaralto, Romana, Linarejo y Posadas, orientados a minerales como wolframio, cobre, bismuto, estaño, litio, plomo, plata, zinc, cobalto, níquel o tierras raras. También figura Calamón, promovido por Minorbis entre Posadas y Almodóvar del Río, cuya tramitación se alarga desde 2016.
Por otro lado, la minería secundaria abre otra vía. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico registró el pasado mes de julio la reserva provisional Sierra Morena, que incluye Santa Bárbara, en Fuente Obejuna, y Elena, en Villanueva del Duque, para estudiar residuos de antiguas explotaciones.
La base geológica y el potencial bajo el suelo existen. Hay un dato que lo corrobora, como es que Córdoba concentre 136 indicios de minerales críticos. Las expectativas irán adquiriendo tintes de realidad con cada autorización, con la confirmación de recursos viables tras los sondeos y con la superación de los trámites ambientales. Solo entonces se podrá pasar de ese boom latente a un nuevo ciclo minero.
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