Baena Medieval 2026 llenará las calles de historia, animación y actividad comercial durante todo el fin de semana

Baena volverá a viajar al pasado con una nueva edición de Baena Medieval 2026, una iniciativa que transformará durante todo el fin de semana el barrio de la Almedina con ambientación histórica, música, personajes, espectáculos y actividades para todos los públicos. La delegada de Comercio del Ayuntamiento de Baena, Antoñi Peña, ha presentado esta propuesta, que busca poner en valor el patrimonio y, al mismo tiempo, dinamizar el comercio y la hostelería local.

Peña ha destacado que Baena Medieval “no es solamente un mercado o una propuesta de ocio”, sino una actividad concebida para llenar las calles de vida, atraer visitantes y generar movimiento económico en los establecimientos del municipio, ofreciendo una experiencia diferente tanto a quienes visiten Baena como a sus propios vecinos.

El mercado abrirá sus puertas el viernes por la tarde, en torno a las 19.30 horas, mientras que la inauguración oficial tendrá lugar a las 20.30 horas con un gran pasacalles en el que participarán músicos, bailarinas, malabaristas, actores y guerreros. Durante las tres jornadas se sucederán las propuestas de animación, entre ellas exhibiciones de tiro con arco, narraciones de romances y canciones sefardíes y medievales, talleres infantiles, música, juegos, espectáculos y diferentes escenas teatralizadas.

La delegada de Comercio de Baena presenta el mercado medieval. / Juan Carlos Roldán

La programación del sábado incorporará, entre otras propuestas, la presencia de dos caballeros templarios llegados de Tierra Santa, mientras que el domingo serán dos guerreros andalusíes quienes recorrerán el mercado contribuyendo a recrear la ambientación histórica del evento.

Baena Medieval contará también con espectáculos de caballería, romances, juegos y adivinanzas con participación del público, además del tradicional cierre con el Juicio de Dios, danza con fuego y danza participativa.

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La delegada de Comercio ha animado especialmente a los establecimientos comerciales y hosteleros de Baena a hacer suyo el evento y aprovechar el incremento de visitantes y de actividad en las calles. Asimismo, ha invitado a los vecinos de Baena y de los municipios de la comarca a disfrutar de un fin de semana que pretende unir historia, cultura, entretenimiento y promoción del comercio local.