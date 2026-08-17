El Ayuntamiento de Pozoblanco inicia la recuperación del funcionamiento de sus fuentes

Son muchas las fuentes ornamentales que se extienden por el municipio de Pozoblanco, unas infraestructuras que en los últimos años están en el punto de mira porque no recuperan su funcionamiento normalizado. Una vez pasada la época de la sequía, la ciudadanía pidió que se restableciera su funcionamiento, sobre todo en la época estival, ante las elevadas temperaturas. Desde el Consistorio, incluso, se han aprobado modificaciones de crédito que incluían partidas para la reparación de estos espacios, pero no está siendo hasta este verano cuando se ha intensificado el trabajo para recuperar algunas de estas fuentes.

Así, los trabajos de reparación y adecuación se centraron hace unos meses en la que se ubica en la zona alta de la avenida Villanueva de Córdoba, en las inmediaciones de la Cruz de la Unidad, y más recientemente han recuperado su actividad las del recinto ferial y la de la plaza de la Asunción, más conocida como plaza de la Blanquita. Además, operarios municipales se encuentran haciendo los pertinentes trabajos para poner en marcha la que se encuentra en el parque San José.

De esta forma, poco a poco se va recuperando el funcionamiento de algunos de los surtidores ornamentales de la localidad pozoalbense.

Un tema que no deja de estar presente en el debate social y político, porque son varias las veces que se han pedido explicaciones a este respecto. En este sentido, en la última sesión plenaria el alcalde del municipio, Santiago Cabello, precisó que el Ayuntamiento está interviniendo en dos líneas, la primera de ellas en la reparación de los desperfectos que presentan las fuentes derivados del propio desuso y, también, como consecuencia de actos vandálicos. La segunda línea de actuación se centra en ajustarse a la normativa y, por tanto, instalar elementos como cloradores automáticos, lo que requiere una mayor inversión, además de las correspondientes obras para la instalación.

Obligación de establecer depuradoras y cloradores automáticos

«Recibimos una inspección que nos obliga a establecer depuradoras y cloradores automáticos, y en algunas fuentes eso no es posible porque no hay espacio. Estamos empezando a mejorar y adaptar a la normativa las fuentes del municipio», aseguró Cabello. Además de estos detalles, también se precisó que el restablecimiento de algunas de ellas será «muy complicado» por el alcance de los daños y por la propia configuración de las fuentes. En este punto se hizo mención a las que se ubican a lo largo del bulevar de la avenida Villanueva de Córdoba.

Sobre algunas de ellas será complicado intervenir por los daños sufridos

De esta forma, se viene trabajando en recuperar las fuentes de manera paulatina, aunque todo apunta a que a la conclusión del verano algunas seguirán estando fuera de servicio, ya que son muchas las que aún permanecen apagadas, lo que viene aglutinando quejas de la ciudadanía, principalmente a través de redes sociales, por entender que estos espacios sirven para aportar algo de frescor en estos meses de verano, cuando se están registrando temperaturas tan elevadas.