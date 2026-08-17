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Regeneración urbana y movilidad

El Ayuntamiento de El Carpio compra un inmueble en ruina para convertirlo en nuevo aparcamiento público para el centro urbano

El Consistorio adquiere parte del antiguo convento de la calle Colegio tras una inversión de 194.000 euros dentro del programa Diputación Invierte, donde habilitará unas 16 plazas de estacionamiento

Firma de la compraventa del inmueble donde se habilitarán 16 plazas de aparcamiento en El Carpio.

Firma de la compraventa del inmueble donde se habilitarán 16 plazas de aparcamiento en El Carpio. / CÓRDOBA

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Rafael Castro

Rafael Castro

El Carpio

El Ayuntamiento de El Carpio ha culminado la adquisición de un inmueble en estado de ruina situado en la calle Colegio número 13 para su transformación en un parking. Esta operación, financiada con un presupuesto de 194.011,54 euros en el marco del Plan Provincial de Reactivación Económica Diputación Invierte 2024, permitirá convertir un problema de insalubridad e inseguridad en una nueva bolsa de estacionamiento de unas 16 plazas en pleno casco histórico de la localidad del Alto Guadalquivir.

La intervención resuelve una situación estancada desde la declaración de ruina del edificio en el año 2022. Al respecto, la alcaldesa de El Carpio, Vanessa Mariscal, ha destacado a este periódico el alcance y la relevancia de la medida: "Estamos transformando un problema que llevaba años enquistado en una oportunidad para El Carpio. Donde había un inmueble en ruina, con problemas de seguridad y salubridad, queremos generar un nuevo espacio municipal al servicio de los vecinos. Ha sido un proyecto especialmente complejo para un Ayuntamiento pequeño, porque hemos tenido que resolver cuestiones de propiedad, planeamiento, patrimonio, informes técnicos, financiación y contratación".

Protección del patrimonio y regeneración del entorno

El inmueble objeto de la actuación formaba parte del antiguo complejo del colegio-convento de la congregación de las Hijas del Patrocinio de María, que se marcharon del pueblo hace décadas. El conjunto arquitectónico estaba compuesto por la antigua capilla —con protección patrimonial integral—, las dependencias conventuales y una ampliación contemporánea hacia la calle Cervantes.

Para actuar sin comprometer el valor histórico del entorno, el Consistorio ejecutó una laboriosa segregación urbanística. Este procedimiento permitió aislar y salvaguardar los elementos protegidos, adquiriendo únicamente la parte degradada para su posterior demolición. Desde la propia congregación han valorado positivamente el "talante negociador" del equipo de gobierno y de la alcaldesa, agradeciendo una gestión que ha protegido el patrimonio y aportado un beneficio directo al municipio.

Esta actuación se integra de forma directa en el plan de remodelación de vías urbanas que el Ayuntamiento ha desarrollado en el entorno de la plaza de la Constitución, plaza del Triunfo, calle Colegio y Rincón de las Campanas. La implantación de plataformas únicas en estas calles ha mejorado notablemente la accesibilidad y la seguridad peatonal —especialmente para personas con movilidad reducida—, aunque supuso la reducción de plazas de estacionamiento en superficie. La nueva bolsa de la calle Colegio compensará esta pérdida de plazas de forma estratégica.

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"Hoy ya hemos dado el paso fundamental: el inmueble es municipal, la demolición está contratada y tenemos planificada la siguiente fase para convertir este espacio en una bolsa de aproximadamente 16 plazas de aparcamiento. No nos limitamos a construir aparcamientos; estamos regenerando ciudad, recuperando suelo y acompañando la transformación de nuestros espacios públicos con una política a largo plazo", ha afirmado Mariscal.

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