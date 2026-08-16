San Roque procesiona sobre las alfombras de sal coloreada en Dos Torres

Un total de 27 alfombras han dado color y vistosidad este domingo al recorrido de la procesión de San Roque desde la Parroquia de la Asunción y hasta su ermita, en un día grande para Dos Torres que celebra su feria y fiestas.

Desde las 7.00 de la mañana los grupos de jóvenes, también con personas de distintas edades, que las realizan estuvieron confeccionando las alfombras que se elaboran con sal que facilita el Ayuntamiento y que se tiñe de colores.

El concejal de Festejos, Luis Alberto Tena, ha señalado que este año han sido 18.000 kilos de sal los repartidos por el consistorio, que también ofrece los tintes con los colores básicos rojo, azul y amarillo y también ocre y negro. Los participantes mezclan los colores para lograr más y las alfombras se unen entre sí con unas cenefas también de sal.

Dos Torres llena de color sus calles con las alfombras de sal por San Roque / RAFA SÁNCHEZ

Implicación vecinal

Tena agradeció la implicación del vecindario con esta iniciativa «que es una seña de identidad de Dos Torres y un símbolo de la devoción a nuestro patrón».

Así, en los más de 600 metros entre la parroquia y la ermita, y a lo largo de la calle San Roque, este tapiz continuo estaba finalizado al mediodía y fueron muchas las personas que se acercaron a ver el resultado, elogiando el trabajo realizado un año más.

Sobre las alfombras desfiló la imagen de San Roque, portado a hombros, en la procesión que comenzaba a las ocho de la tarde, con la banda sinfónica de Dos Torres, deshaciendo ya a su paso «estas obras de arte efímeras».

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Había alfombras dedicadas al eclipse, a la ELA o a la Fundación Española del Corazón y otras con lemas como Pastoreo activo, Campo vivo o Desconecta la pantalla y conecta la imaginación junto a la de la Plaza de la Villa, en la salida, dedicada a los patrones con el escudo de la localidad.