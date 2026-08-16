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Agricultura

El proyecto Agrosocial abre convocatoria para reconocer iniciativas de economía social en el sector agroalimentario

La Diputación de Córdoba impulsa la iniciativa para reconocer propuestas de economía social que fortalezcan el sector agroalimentario en Andalucía, Alentejo y Algarve

Un remolque cargado de uva descarga en la cooperativa La Unión de Montilla el pasado verano.

Un remolque cargado de uva descarga en la cooperativa La Unión de Montilla el pasado verano. / José Antonio Aguilar

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El proyecto Agrosocial, liderado por la Diputación de Córdoba y financiado con fondos Feder dentro del programa Interfronterizo Interreg POCTEP España -Portugal, ha lanzado una convocatoria para identificar y reconocer iniciativas de economía social que contribuyan al desarrollo del sector agroalimentario en el territorio de Andalucía, Alentejo y Algarve.

Se seleccionarán 10 iniciativas para su inclusión en el Catálogo Agrosocial y tres finalistas serán invitadas a presentar sus experiencias en el Foro Agrosocial, que tendrá lugar a finales del 2026, promoviendo el intercambio de conocimientos y la creación de nuevas oportunidades de cooperación.

Hasta el 31 de agosto de 2026 está abierto el plazo de solicitud. Los interesados pueden consultar las condiciones de participación y enviar su solicitud a través de la plataforma oficial de convocatoria de propuestas en el siguiente enlace: https://convocatriaagrosocial.softr.app/ .

Cooperación transfronteriza

La delegada de Hacienda y Fondos Europeos de la Diputación de Córdoba, Ana Rosa Ruz, ha destacado el “carácter de cooperación transfronteriza de este proyecto que pretende dar visibilidad y reconocimiento a las iniciativas de soluciones innovadoras y de buenas prácticas cuyo trabajo fortalecen la economía social y agroalimentaria”.

Ruz ha invitado a los interesados a participar en esta convocatoria, impulsada por la asociación portuguesa Odiana, “que pretende dar visibilidad al papel que realiza la economía social, construyendo territorios más resilientes, competitivos y sostenibles y mejorando el mundo rural y la creación de oportunidades para generaciones futuras”.

Cursos y test digital en la plataforma ‘Agrosocial’

El proyecto Agrosocial es una iniciativa pionera que busca impulsar el ecosistema de economía social en el sector agroalimentario de las regiones transfronterizas de Galicia, norte de Portugal, Alentejo, Algarve, Extremadura y Andalucía.

Con la participación de 11 socios clave de ambos países y bajo la coordinación de la Diputación de Córdoba, el proyecto se desarrollará hasta finales de 2026 con el objetivo de promover el relevo generacional en el mundo rural, transformar digitalmente cooperativas y empresas agroalimentarias, y abordar desafíos como el desempleo y la despoblación mediante soluciones sostenibles e inclusivas.

Ana Rosa Ruz.

Ana Rosa Ruz. / CÓRDOBA

Dispone de una plataforma digital en https://campus.agrosocial.eu/, donde se pueden encontrar entre otros recursos, un buscador de subvenciones y ayudas, tres cursos de formación online, y tres planes integrales de impulso del ecosistema transfronterizo de economía social.

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Asimismo, todavía se puede acceder al Test de Diagnóstico Digital que permitirá la realización del Cuadro de Mando Integral, una herramienta tecnológica gratuita que permitirá a las empresas de economía social agroalimentaria medir su nivel de digitalización y su impacto en sostenibilidad (huella de carbono y eficiencia hídrica).

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