Los jóvenes prefieren el patinete a la moto también en Córdoba: "Cuesta 100 euros y el padre lo matricula por veintipocos"

Las matriculaciones de ciclomotores en España han caído en picado en las últimas dos décadas. Si en los años 2000 se registraban más de 20.000 unidades al año, la cifra actual apenas ronda las 500-600, un desplome que coincide con el auge imparable del patinete eléctrico entre los más jóvenes. En el lado opuesto, las motos de 125 centímetros cúbicos han crecido en torno a un 40% en la última década, reflejo de una nueva tendencia en este tipo de vehículos. Una evolución que se da también en la capital cordobesa y el conjunto de la provincia y que tiene en Palma del Río un buen ejemplo, donde existe un club de motos especialmente activo.

Alejandro Gómez Tierno, expresidente del Vespa Club de Palma del Río y socio activo de la asociación, atribuye estos cambios a una cuestión puramente económica. «Un nene adquiere un patinete que cuesta 100 euros, el padre se lo matricula por veintitantos euros de tasa de tráfico, más el seguro que le puede costar 50 o 60 euros», explica, frente al coste de una moto y su seguro asociado que es mucho mayor, así como el carné de moto.

Cambia la siniestralidad, con más accidentes con patinetes

Alejandro también explica que la siniestralidad se ha trasladado de un modo similar. Antes eran las motos las que daban más partes a los seguros, ahora son los patinetes.

Alejandro también trabaja en el sector de los seguros y comenta que «hay cada vez más colisiones» con los patinetes y lo achaca a la falta de cultura vial de los menores. «Los nenes no tienen el concepto de la circulación. Ellos se montan por las aceras, cuando las ordenanzas municipales dicen que tienen que circular por la calzada», asegura este experto motero.

En Palma del Río, la ordenanza municipal establece un mínimo de 15 años para montar en patinete y gente que trabaja en el polígono o alrededores del municipio prefiere un vehículo de movilidad personal frente a una moto o ciclomotor.

Moteros circulando por Palma del Río. / CÓRDOBA

El carné de moto, el A2, es otro de los factores que provoca rechazo entre las familias, según Gómez. Obtener este carné puede superar el millar de euros. El patinete ha dado paso al ciclomotor y los amantes de las motos prefieren la gran cilindrada. «Los nenes hoy en día lo que quieren es sacarse el carné y tirar mucho por las motos tipo Kawasaki Z, Yamaha MT, o las Massy Trail, que se están poniendo muchísimo de moda», señala, advirtiendo del riesgo de que muchos jóvenes «se tiren al charco sin experiencia» tras desprecintar electrónicamente motos limitadas para el carné A2. Buscan una conducción mucho más deportiva que una movilidad personal en la ciudad o en carretera.

El Vespa Club de Palma del Río, con 53 socios, mantiene una edad media de 40-45 años, con un rango que va desde los 25 años de su socio más joven hasta los 70 del más veterano, una fotografía que, según Alejandro, se repite en otros clubes de la zona, e incluso se agrava, donde la media llega a superar los 60-70 años.