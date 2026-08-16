Y después de la tormenta, llega la 'calma': sigue el aviso amarillo por calor en Córdoba y la Aemet eleva el listón de las máximas

Después de la tormenta, llega la calma. Ayer sábado llovió levemente en Córdoba, con medio litro de agua recogida, aunque en algunos puntos de la provincia las precipitaciones, acompañadas de tormentas, fueron mucho más abundantes. Destacan, tanto en el norte como en el sur, Cardeña y Benamejí. En la primera de ellas se recogieron 20,8 litros y en la segunda 25,4 litros.

De hecho, según ha informado la agencia Efe, varios cientos de rayos han caído en las provincias de Córdoba y Jaén durante la pasada madrugada y en las primeras horas de hoy domingo. "Cientos de rayos, tanto positivos como negativos, se han registrado en las provincias de Córdoba y Jaén y, más entrada la madrugada, en la zona de El Ejido (Almería)", asegura la nota. En Córdoba capital, el Valle del Guadalquivir y Los Pedroches han sido las zonas de la provincia cordobesa donde más rayos y relámpagos se han observado, mientras que en Jaén ha sido en la zona de La Carolina.

Aviso amarillo por altas temperaturas

Sin embargo, tras la inestabilidad atmosférica llega, de nuevo, la 'calma' propia de mediados del mes de agosto. Sigue el aviso amarillo en la Campiña cordobesa, aunque ya no por tormentas, sino por las altas temperaturas. En concreto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera registros por encima de los 38 grados entre las 13.00 y las 20.59 horas en toda la zona central de la provincia, por donde discurre el Valle del Guadalquivir y donde se sitúa la capital cordobesa. El resto de puntos de la provincia se encuentran sin avisos por fenómenos climáticos.

Así viven los turistas el calor de Córdoba en pleno agosto: abanicos, agua y visitas a primera hora / Chencho Martínez

A corto plazo siguen el calor... y las noches tropicales

En los próximos días, aún no hay grandes novedades a la vista. Para el bajón térmico habrá que esperar. Puede seguir lloviendo de forma muy ocasional, las nubes pueden hacer acto de presencia en determinados momentos, restando algo de sensación térmica, pero el termómetro seguirá siendo muy elevado, tanto de día como durante las noches, hasta bien estar avanzada la próxima semana. Sin ir más lejos, esta pasada madrugada no se ha bajado de los 23 grados en Córdoba.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Centrándonos en el pronóstico general para Córdoba y provincia hoy domingo, 16 de agosto, tendremos intervalos de cielos nubosos. Nubosidad de evolución diurna en las sierras, sin descartar chubascos y tormentas por la tarde, que podrían ser localmente fuertes e ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ascenso. Vientos flojos variables tendiendo a sur, con intervalos moderados por la tarde.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 22º y 39º, en Lucena entre 22º y 37º, en Pozoblanco entre 21º y 37º, y en Priego de Córdoba entre 19º y 37º.

Predicción de peligro por riesgo de incendios, actualizada por la Aemet. / X / @AEMET_Esp

El lunes, nuevas tormentas

Este lunes, 17 de agosto, habrá celos con intervalos nubosos de nubes medias y altas. No se descartan chubascos ocasionales que podrían ir acompañados de tormentas. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. Vientos flojos variables.

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 21º y 40º, en Lucena entre 21º y 36º, en Pozoblanco entre 20º y 38º, y en Priego de Córdoba entre 19º y 37º.