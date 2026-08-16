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Infraestructuras

El Consistorio de Bujalance reordena el acceso al nuevo centro de salud con el PFEA

Las obras, que superan el millón de euros, incluyen una nueva rotonda, mejoras en la accesibilidad y la renovación de pavimentos y redes

Trabajos para reordenar el acceso al nuevo centro de salud de Bujalance.

Trabajos para reordenar el acceso al nuevo centro de salud de Bujalance. / José Escamilla

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José Escamilla

José Escamilla

Bujalance

El Ayuntamiento de Bujalance avanza en la mejora del acceso al nuevo centro de salud con una obra financiada a través del PFEA 2025 que supera el millón de euros. Los trabajos reordenarán el tráfico en la confluencia de la calle San Juan, la ronda de Jesús y la carretera CO-4103 e incluyen una nueva rotonda, la renovación de infraestructuras y la mejora de la accesibilidad.

La intervención supondrá una transformación de la fisonomía de esta zona con el cambio de pavimentos del viario y la calzada, la renovación de las infraestructuras de saneamiento y la dotación de zonas de ajardinamiento y estancia, cumpliendo la normativa de aplicación de accesibilidad y permitiendo de este modo un mejor acceso al nuevo centro de salud desde el centro de la ciudad y una salida más rápida de coches y ambulancias hacia la A-306.

Las obras quedan acotadas entre el espacio adyacente al parque Antonio Bermúdez El Jardinero, calle San Juan, ronda de Jesús, el acceso al nuevo centro de salud y la salida y entrada al municipio por la carretera CO-4103. Dicha área, de 4.859,87 metros cuadrados aproximadamente, presenta ahora una urbanización deficitaria con pavimentos hidráulicos, falta de pavimentos en algunos fragmentos y deterioro de la calzada en ciertas zonas.

Respecto a las redes de infraestructura, se mejorará la de saneamiento, se sustituirán las acometidas a las viviendas de la red de abastecimiento de agua potable y se ejecutarán nuevas arquetas eléctricas.

Nuevas zonas verdes

La intervención contempla la adaptación del viario y la calzada a la normativa de accesibilidad, así como la unificación de los materiales de acabado del viario y la calzada, convirtiéndose de esta forma en una actuación unitaria. Para ello, se modificará la alineación de viarios y calzada con una rotonda, se organizará y acotará la zona de aparcamiento, se habilitarán pasos de peatones y se crearán nuevas zonas verdes.

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Con estas obras se pretende la reforma completa de estos viales, donde se va a invertir un total de 1.025.482,15 euros. Todo ello posibilitará la formalización de 53 contratos de oficiales con 30 días de duración y 334 de peones con 15 días de duración, lo que supone un montante de 399 contratos y 6.600 jornales.

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