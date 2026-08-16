Amplio dispositivo en Benamejí para buscar a Carmen G. A., una mujer de 86 años que padece alzhéimer desaparecida desde el sábado

Un amplio dispositivo de fuerzas de seguridad se desplegará esta tarde en Benamejí para intentar localizar a una anciana de 86 años desaparecida en la localidad desde el pasado sábado, según ha informado la asociación SOS Desaparecidos y ha confirmado a este medio la Policía Local del municipio.

La mujer es Carmen G. A., mide 1,55 metros, tiene complexión normal, pelo rubio, ojos verdes y padece Alzheimer, según la información difundida por SOS Desaparecidos.

La denuncia en un cuartel de la Guardia Civil activa el protocolo

La denuncia por su desaparición ha sido puesta en el cuartel de la Guardia Civil, que ha activado el protocolo para estos casos. A los agentes de la Benemérita, la Policía Local de Benamejí y Protección Civil se unirán otros cuerpos de seguridad procedentes de localidades cercanas como Lucena o Montilla, entre otros.

El dispositivo de búsqueda dará comienzo a partir de las 17.30 horas. Según ha informado la Policía Local a este medio, en principio la búsqueda comenzará en el entorno del domicilio de la anciana, cerca de la carretera de Jauja.