El 7º Encierro Infantil de Fuente Palmera congrega a centenares de participantes en su segunda edición nocturna

El encierro infantil organizado por el Círculo Taurino de Fuente Palmera ha vuelto a ser un completo éxito en su séptima edición, la segunda de formato nocturno para evitar las horas de calor durante el día, aunque el bochorno fue notorio hasta entrada la madrugada.

Pero nada impidió el disfrute de pequeños y mayores. Desde las 20.30 horas del sábado se fue llenando la Plaza Real, donde se había preparado una fiesta de la espuma y paralelamente decenas de niños y niñas se divertían a lomos del toro mecánico.

Se acercaba la hora de la salida y la empresa encargada de coordinar el evento, Toros Castuera, comenzó a animar al público con los clásicos calentamientos y los cánticos al más puro estilo San Fermín. Poco después irrumpía en escena La nueva banda del toro, la charanga que iba a conducir al gentío hasta la plaza de los Remedios. Allí tendría lugar el chupinazo a cargo del joven, Hugo Romero, de Almodóvar del Río y ganador del concurso infantil de dibujo “Mi amigo el toro”, una iniciativa puesta en marcha semanas atrás por el Círculo Taurino.

Centenares de personas participaron en el encierro infantil nocturno de Fuente Palmera / E. Guzmán

El cohete da la señal

El estruendo del cohete fue la señal para que se abrieran las puertas de un cocherón y salieran cuatro astados de cartón piedra, el primero de ellos un toro embolado. Las embestidas y revueltas hacia el público y sobre todo hacia los más peques se sucedieron a lo largo de las calles Concepción, Laureano Pérez y Portales hasta llegar a la Plaza Real, entre más caras de emoción que de miedo.

Un recorrido intenso que, ya una vez con los “toros” descansando tras el escenario, daba paso a la otra parte, no menos importante, del Encierro: su carácter solidario. Si todos los años el pueblo se ha volcado con la causa, normalmente para ayudar a niños y niñas con alguna enfermedad o discapacidad, en esta edición el apoyo ha sobrepasado la previsión más optimista.

Se han vendido más de 2.000 pañuelos solidarios, se han colocado huchas en comercios, se ha vendido ropa e incluso se ha donado dinero en metálico. Todo ello para ayudar a la familia de una bebé de diez meses, África Pineda Armada, que presenta diversas patologías y está en fase de diagnóstico.

Además, Toros Castuera se ha sumado a esta ola de solidaridad comprometiéndose a volver a Fuente Palmera con otro de sus espectáculos, El Gran Prix, cuyos beneficios serán para la pequeña África.

La fiesta terminó en la Plaza Real con la tirada de miles de relatos y juguetes y las actuaciones del humorista el Tati de Baena, el grupo de versiones Los Alegría, y una sesión remember con varios djs.

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El 7º Encierro Infantil contó con la participación de unas dos mil personas, muchas ellas provenientes de otros puntos de la provincia y comarca como Posadas, Écija, Palma del Río, Almodóvar del Río, La Carlota, La Guijarrosa o Córdoba capital. Asimismo hay que destacar la colaboración en el evento del Ayuntamiento de Fuente Palmera y de numerosas empresas.