La Virgen del Sol da suerte a Adamuz en su día: toca la lotería en la administración que lleva su nombre en plenas fiestas patronales

El sorteo de la Lotería Nacional celebrado este sábado 15 de agosto ha dejado un pellizco de suerte en Adamuz en plena celebración de sus fiestas patronales. El segundo premio, dotado con 120.000 euros a la serie, ha ido a parar al número 45.289 del que al menos un décimo se ha vendido en la administración de loterías número 1 de la localidad cordobesa, ubicada en la plaza de la Constitución, número 13.

El número 45.289, agraciado con el segundo premio del sorteo del sábado, del que corresponden 12.000 euros al décimo, ha sido vendido en la administración que lleva el nombre de la Virgen del Sol, patrona de Adamuz, cuya festividad se celebra este sábado.

Esta misma combinación ha sido consignada, además, en otros puntos de la geografía española como Benhadux (Almería), Gijón (Asturias), Grado (Asturias), San Pedro del Arrollo (Ávila), Manresa (Barcelona), Terrassa (Barcelona), Leganés (Madrid), Madrid (Madrid), La Alberca (Murcia), Poris de Abona (Santa Cruz de Tenerife) y Valle de San Lorenzo (Santa Cruz de Tenerife). Los reintegros corresponden a los números 2, 4 y 1.

El segundo premio de la Lotería Nacional reparte 120.000 euros por serie, lo que equivale a 12.000 euros por décimo.

Primer premio repartido

Por su parte, el primer premio de la Lotería Nacional, dotado con 600.000 euros a la serie, ha recaído al número 90.742 vendido en Muñana (Ávila), Mataró (Barcelona), Peñiscola (Castellón), Barakaldo (Vizcaya), Palafrugell (Girona), Logroño (La Rioja), Las Palmas de Gran Canaria, Alcalá de Henares (Madrid), Griñón (Madrid) y Almendricos (Murcia).