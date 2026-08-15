La Virgen del Carmen pone el broche de oro a las fiestas patronales de Rute (Córdoba)

La procesión de la Santísima Virgen del Carmen ha puesto esta noche el broche de oro a las fiestas patronales y a todo un verano de celebraciones carmelitanas en la localidad cordobesa de Rute. La Patrona, portada a hombros por sus hermanos de varal, partió desde la parroquia de Santa Catalina Mártir para recorrer las calles de la localidad en una de las citas más esperadas y multitudinarias del calendario festivo ruteño.

La imagen estuvo arropada durante todo el recorrido por numerosos fieles y por una amplia representación del clero, autoridades, cofradías y hermandades de la localidad, además de la Junta de Gobierno y los Hermanos Mayores, Juan José Arcos Trujillo y Gloria Cortés Gámez. El cortejo contó también con la presencia de la Carmelitana Mayor, Isabel Reyes Lazo, acompañada por su Corte de Honor, integrada por Victoria Porras López, Victoria Ayala Sances y Sara Bouanane Vacas, así como por el pregonero de las fiestas, Andrés Tejero Alba.

El acompañamiento musical corrió a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores Cautivo de Málaga que acompañó a la Virgen durante el recorrido procesional, mientras que la Banda Municipal de Música de Rute cerró el desfile procesional. Uno de los momentos más esperados de la noche llegó con el lanzamiento de los tradicionales fuegos artificiales en el parque de Francisco Salto. Tras este espectáculo pirotécnico, la Virgen del Carmen emprendió el camino de regreso hacia su Santuario, donde hizo su entrada en torno a las dos de la madrugada, poniendo así el punto final a una intensa jornada de devoción y celebración.

Verano carmelitano

Con esta procesión culmina un verano carmelitano que ha vuelto a combinar actos religiosos, culturales y festivos, convirtiéndose en un importante punto de encuentro para los ruteños y, especialmente, para numerosas familias originarias de la localidad que actualmente residen repartidas por distintos puntos de la geografía española. Como cada año, las fiestas de la Virgen del Carmen se convierten así en una ocasión para regresar a Rute, reencontrarse con familiares y amigos y mantener vivos los vínculos con la tierra de origen. Una tradición que trasciende lo estrictamente religioso y que forma parte de la identidad y de la memoria colectiva de generaciones de ruteños.