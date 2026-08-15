Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto en GranadaSeísmo en CórdobaTormentas en CórdobaAhorro de los cordobesesCampo de concentraciónDivina Serrana de CabraVirgen de Agosto de AdamuzVaquillas Los PedrochesParadoja del hieloCuponazo de la ONCEUCOCórdoba CFTorre inclinada en CórdobaMigrantes en Ceuta¿Qué supermercados abren hoy?
instagramlinkedin

Fiestas y tradiciones

La Virgen del Carmen pone el broche de oro a las fiestas patronales de Rute (Córdoba)

La imagen de la patrona recorrió las calles de Rute arropada por fieles, autoridades y representaciones religiosas, culminando un verano de actos actos religiosos, culturales y festivos

Procesión de la Virgen del Carmen, patrona de Rute, este sábado.

Procesión de la Virgen del Carmen, patrona de Rute, este sábado. / PADILLA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Manuel Padilla

Rute

La procesión de la Santísima Virgen del Carmen ha puesto esta noche el broche de oro a las fiestas patronales y a todo un verano de celebraciones carmelitanas en la localidad cordobesa de Rute. La Patrona, portada a hombros por sus hermanos de varal, partió desde la parroquia de Santa Catalina Mártir para recorrer las calles de la localidad en una de las citas más esperadas y multitudinarias del calendario festivo ruteño.

La imagen estuvo arropada durante todo el recorrido por numerosos fieles y por una amplia representación del clero, autoridades, cofradías y hermandades de la localidad, además de la Junta de Gobierno y los Hermanos Mayores, Juan José Arcos Trujillo y Gloria Cortés Gámez. El cortejo contó también con la presencia de la Carmelitana Mayor, Isabel Reyes Lazo, acompañada por su Corte de Honor, integrada por Victoria Porras López, Victoria Ayala Sances y Sara Bouanane Vacas, así como por el pregonero de las fiestas, Andrés Tejero Alba.

El acompañamiento musical corrió a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores Cautivo de Málaga que acompañó a la Virgen durante el recorrido procesional, mientras que la Banda Municipal de Música de Rute cerró el desfile procesional. Uno de los momentos más esperados de la noche llegó con el lanzamiento de los tradicionales fuegos artificiales en el parque de Francisco Salto. Tras este espectáculo pirotécnico, la Virgen del Carmen emprendió el camino de regreso hacia su Santuario, donde hizo su entrada en torno a las dos de la madrugada, poniendo así el punto final a una intensa jornada de devoción y celebración.

Noticias relacionadas y más

Verano carmelitano

Con esta procesión culmina un verano carmelitano que ha vuelto a combinar actos religiosos, culturales y festivos, convirtiéndose en un importante punto de encuentro para los ruteños y, especialmente, para numerosas familias originarias de la localidad que actualmente residen repartidas por distintos puntos de la geografía española. Como cada año, las fiestas de la Virgen del Carmen se convierten así en una ocasión para regresar a Rute, reencontrarse con familiares y amigos y mantener vivos los vínculos con la tierra de origen. Una tradición que trasciende lo estrictamente religioso y que forma parte de la identidad y de la memoria colectiva de generaciones de ruteños.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Controlado un grave incendio en varias naves industriales de Lucena, dentro del tramo urbano de la carretera de Rute
  2. El conductor del coche implicado en el accidente mortal de Montalbán, detenido tras dar positivo en alcohol y cocaína
  3. El pueblo cordobés que es 9 veces más grande que París: tiene 4.400 vecinos y una naturaleza intacta
  4. La jueza imputa por homicidio imprudente al conductor del accidente mortal de Montalbán y decreta su libertad provisional
  5. Muere un joven de La Rambla y otras dos personas resultan heridas en un accidente de tráfico en Montalbán de Córdoba
  6. Adamuz presenta el nuevo palio de su patrona, la Virgen del Sol, financiado con ayuda de la Diputación de Córdoba
  7. El 15 de agosto llena la provincia de Córdoba de ferias, procesiones, romerías y fiestas patronales
  8. La recuperación de un símbolo de Montilla

La Virgen del Carmen pone el broche de oro a las fiestas patronales de Rute (Córdoba)

La Virgen del Carmen pone el broche de oro a las fiestas patronales de Rute (Córdoba)

María Santísima de Albendín recorre las calles de la pedanía de Baena arropada por vecinos y emigrantes

María Santísima de Albendín recorre las calles de la pedanía de Baena arropada por vecinos y emigrantes

Terremoto en Granada: estas son las 45 localidades de Córdoba donde el Instituto Geográfico Nacional ha registrado el seísmo

Terremoto en Granada: estas son las 45 localidades de Córdoba donde el Instituto Geográfico Nacional ha registrado el seísmo

Un racimo de casi tres kilos se impone en el Concurso Provincial de Racimos de Uva del Llano del Espinar

Puente Genil vive con intensidad su Feria Real 2026: una de las grandes citas festivas del verano en la Campiña Sur de Córdoba

Puente Genil vive con intensidad su Feria Real 2026: una de las grandes citas festivas del verano en la Campiña Sur de Córdoba

La Virgen del Sol da suerte a Adamuz en su día: toca la lotería en la administración que lleva su nombre en plenas fiestas

Iberia y Roma se unen en la localidad cordobesa de Almedinilla, el lugar donde "las mujeres podían defender el pueblo"

Iberia y Roma se unen en la localidad cordobesa de Almedinilla, el lugar donde "las mujeres podían defender el pueblo"

Adamuz celebra la fiesta de la Virgen de Agosto, una de las citas religiosas y populares más arraigadas de esta localidad cordobesa

Adamuz celebra la fiesta de la Virgen de Agosto, una de las citas religiosas y populares más arraigadas de esta localidad cordobesa
Tracking Pixel Contents