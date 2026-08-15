Fin de semana festivo en Los Pedroches con vaquillas y procesiones

La celebración de tres ferias destacadas marca el calendario festivo este fin de semana en Los Pedroches, concretamente en Dos Torres, Villanueva del Duque y Belalcázar.

Tanto en la localidad usía como en la belalcazareña las fiestas se celebran en honor a San Roque, con procesiones previstas para mañana domingo, mientras que en Villanueva del Duque la feria se realiza en honor de Nuestra Señora de Guía y San Jacinto.

En la localidad villaduqueña se vivió anoche la llegada triunfal de la Virgen de Guía, procedente de Hinojosa del Duque y con parada en Fuente la Lancha, como cada 14 de agosto. La imagen de la patrona llegaba portada a hombros a la entrada del municipio, en la zona de las Piedras de la Virgen, donde el párroco la presentó al pueblo y el alcalde, Miguel Granados, le colocó el bastón de alcaldesa perpetua.

Además, la imagen fue colocada en un paso de palio mayor para su recorrido procesional por las calles de la localidad y hasta la parroquia de San Mateo.

Suelta de vacas bravas hasta el martes en Dos Torres

En Dos Torres, la programación de feria incluye suelta de vacas bravas en un recorrido vallado y protegido desde la plaza de toros y hasta el centro de la localidad. Muchos corredores participan este sábado en el segundo encierro, en el que además de las vacas bravas también se suelta un novillo.

Las reses pertenecen a las ganaderías del Niño de la Capea, Montetoro, Alqueva, San Pelayo y Carmen Lorenzo. Los encierros continuarán cada día hasta el martes.

En Villanueva del Duque también hay suelta de vaquillas mañana domingo y el lunes por la tarde.