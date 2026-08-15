Tradición
Un racimo de casi tres kilos se impone en el Concurso Provincial de Racimos de Uva del Llano del Espinar
El certamen, que alcanzó ayer su 31ª edición, marca el inicio de la vendimia en la zona
El Concurso Provincial de Racimos de Uva del Llano del Espinar ha celebrado este sábador su trigésimo primera edición en la caseta municipal de esta pedanía de Castro del Río, enclavada en plena Sierra de Montilla, con una cita que volvió a simbolizar el arranque de la vendimia en el marco Montilla-Moriles.
El certamen reunió a decenas de vecinos y visitantes alrededor de una iniciativa que, desde el año 1995, premia los mejores racimos de cada cosecha y permite anticipar cómo se desarrollará la campaña de recolección.
Para determinar los ejemplares ganadores, el jurado estuvo integrado por Juan Rafael Portero, Juan Portero y Ángela Portero, asistidos por el presidente de la Cooperativa La Aurora, Antonio López Pérez-Barquero.
El certamen reunió 55 racimos, tanto de Pedro Ximénez como de otros vidueños. El primer premio en la categoría Pedro Ximénez recayó en José Rosa, que presentó un racimo de 2,890 kilos. El segundo puesto fue para José Luis Rosa, con un ejemplar de 2,606 kilos. Por su parte, Cristina Castro consiguió el tercer premio de esta categoría con un racimo de 2,145 kilos, dotado de un lote de vino de La Aurora.
En la categoría Libre, Rodrigo e Isabel Adamuz se hicieron con el primer premio gracias a un racimo de 5,500 kilos. De igual modo, Álvaro Urbano recibió el premio correspondiente al racimo Pedro Ximénez con mayor graduación. El reconocimiento a la Mejor Presencia recayó en Luis Bujalance.
- Controlado un grave incendio en varias naves industriales de Lucena, dentro del tramo urbano de la carretera de Rute
- El conductor del coche implicado en el accidente mortal de Montalbán, detenido tras dar positivo en alcohol y cocaína
- El pueblo cordobés que es 9 veces más grande que París: tiene 4.400 vecinos y una naturaleza intacta
- La jueza imputa por homicidio imprudente al conductor del accidente mortal de Montalbán y decreta su libertad provisional
- Muere un joven de La Rambla y otras dos personas resultan heridas en un accidente de tráfico en Montalbán de Córdoba
- Adamuz presenta el nuevo palio de su patrona, la Virgen del Sol, financiado con ayuda de la Diputación de Córdoba
- El 15 de agosto llena la provincia de Córdoba de ferias, procesiones, romerías y fiestas patronales
- La recuperación de un símbolo de Montilla