Un racimo de casi tres kilos se impone en el Concurso Provincial de Racimos de Uva del Llano del Espinar

El Concurso Provincial de Racimos de Uva del Llano del Espinar ha celebrado este sábador su trigésimo primera edición en la caseta municipal de esta pedanía de Castro del Río, enclavada en plena Sierra de Montilla, con una cita que volvió a simbolizar el arranque de la vendimia en el marco Montilla-Moriles.

El certamen reunió a decenas de vecinos y visitantes alrededor de una iniciativa que, desde el año 1995, premia los mejores racimos de cada cosecha y permite anticipar cómo se desarrollará la campaña de recolección.

Para determinar los ejemplares ganadores, el jurado estuvo integrado por Juan Rafael Portero, Juan Portero y Ángela Portero, asistidos por el presidente de la Cooperativa La Aurora, Antonio López Pérez-Barquero.

El certamen reunió 55 racimos, tanto de Pedro Ximénez como de otros vidueños. El primer premio en la categoría Pedro Ximénez recayó en José Rosa, que presentó un racimo de 2,890 kilos. El segundo puesto fue para José Luis Rosa, con un ejemplar de 2,606 kilos. Por su parte, Cristina Castro consiguió el tercer premio de esta categoría con un racimo de 2,145 kilos, dotado de un lote de vino de La Aurora.

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En la categoría Libre, Rodrigo e Isabel Adamuz se hicieron con el primer premio gracias a un racimo de 5,500 kilos. De igual modo, Álvaro Urbano recibió el premio correspondiente al racimo Pedro Ximénez con mayor graduación. El reconocimiento a la Mejor Presencia recayó en Luis Bujalance.