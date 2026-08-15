Puente Genil vive con intensidad su Feria Real 2026: una de las grandes citas festivas del verano en la Campiña Sur de Córdoba

Puente Genil ya vive de lleno su Feria Real 2026, una de las grandes citas festivas del verano en la Campiña Sur cordobesa, que arrancó el viernes con una intensa programación y una destacada respuesta de público.

La jornada inaugural tuvo como protagonista al tradicional Paseo de Caballos, que volvió a llenar de ambiente y color las calles del municipio. La noche estuvo marcada por la música con la actuación de Ana Torroja, una de las grandes estrellas de esta edición, que consiguió congregar a numeroso público en un recinto que se ha consolidado como uno de los principales espacios musicales de la provincia durante estos días de Feria. También actuó Miriam Rodríguez.

La programación continúa este sábado con el espectáculo «Dos pájaros y un trío», un tributo a Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat que podrá disfrutarse con entrada libre en la Caseta Municipal, prevista a partir de las 22.30 horas.

Este lunes, 17 de agosto, también a las 22.30 horas, será el turno de la Noche de Copla, una velada dedicada a uno de los géneros musicales más queridos por el público y que contará igualmente con acceso gratuito.

Uno de los momentos más tradicionales y emotivos de la Feria llegará el martes 18 de agosto con la celebración del Día de las Mujeres. A partir de las 20.00 horas, las participantes recorrerán las calles de Puente Genil en una jornada de convivencia y participación. El recorrido partirá de la Plaza de España, en San José, y continuará por la avenida Manuel Reina, calle Poeta García Lorca, calle Montalbán y avenida Presidente Adolfo Suárez hasta alcanzar el recinto ferial.

La jornada concluirá a las 22.30 horas en la Caseta Municipal con «Siempre Luis Miguel», un espectáculo homenaje al reconocido artista mexicano, también con entrada libre.

Una atracción de la Feria de Puente Genil. / VIRGINIA REQUENA

Última jornada y fuegos artificiales

La Feria Real 2026 llegará a su última jornada el 19 de agosto con una programación que mantendrá la actividad hasta la madrugada. A las 22.00 horas, la Caseta del Club Ecuestre «Los Castellares» acogerá una Exhibición de Doma Clásica.

Media hora más tarde, a las 22.30 horas, la Caseta Municipal recibirá al grupo «El Llanto del Loco», tributo a El Canto del Loco, con acceso para el público.

El broche final a cinco días de celebraciones llegará a las 01.30 horas con el tradicional espectáculo de fuegos artificiales, que podrá contemplarse desde el recinto ferial.

Más allá de la programación musical y de los espectáculos, la Feria Real vuelve a convertirse durante estos días en un gran punto de encuentro para familias, peñas, colectivos y visitantes. Atracciones, casetas y actividades conforman un ambiente festivo que convierte cada mes de agosto a Puente Genil en uno de los principales referentes de convivencia y celebración de la Campiña Sur.