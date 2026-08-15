El pueblo de Córdoba con un alcázar y una torre inclinada que sorprenden a los viajeros: “Su belleza es inigualable”

Si algo define a Bujalance es la sensación de estar ante un pueblo monumental poco conocido fuera de la provincia. Hay lugares que todavía conservan la capacidad de sorprender incluso a quienes creen conocer bien Andalucía y este es uno de ellos.

Esta localidad de la campiña cordobesa, rodeado de un mar de olivos, guarda un inmenso patrimonio histórico. A apenas 42 kilómetros de Córdoba capital, es uno de esos destinos que muchos descubren por casualidad y terminan recomendando por su autenticidad. “Su belleza es inigualable”, aseguran algunos visitantes tras recorrer un casco histórico que mezcla herencia islámica, barroco andaluz y arquitectura señorial.

El alcázar construido por Abderramán III

Uno de los grandes símbolos históricos de la localidad es su alcázar, levantado en el año 935 durante el Califato de Abderramán III. La fortaleza, concebida como enclave militar defensivo, dominaba antiguamente una zona estratégica del corazón de Andalucía. Su nombre original, Bury al-Hanas, significa Fortaleza de la Serpiente, y de él derivaría el actual topónimo de Bujalance tras siglos de evolución lingüística.

Una alcazaba califal en Bujalance. / Córdoba

Aunque hoy solo permanecen en pie tres de sus siete torres originales, el conjunto sigue impresionando por sus dimensiones y por el peso histórico que conserva entre sus muros. El patio de armas se ha convertido además en uno de los grandes espacios culturales del municipio.

La Torre de Pisa de Andalucía está en Bujalance

Pero si hay un elemento que sorprende a quienes llegan por primera vez a Bujalance es la torre inclinada de la iglesia de la Asunción, conocida popularmente como El Espárrago. Su inclinación le ha valido comparaciones con la famosa Torre de Pisa hasta el punto de que muchos la conocen como la Pisa de Andalucía. También guarda parecido con la Catedral de Córdoba.

Torre inclinada de la Iglesia de la Asunción en Bujalance. / EFE / SALAS

La torre forma parte de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, levantada sobre el solar de la antigua mezquita mayor islámica de la ciudad. El templo, de enormes dimensiones, es conocido además como la Catedral de la Campiña. En su construcción participaron miembros de la saga de arquitectos de los Hernán Ruiz, responsables también de algunas de las grandes obras monumentales de Andalucía.

Un casco histórico lleno de casas nobles y calles blancas

Pasear por Bujalance es recorrer una ciudad donde aún sobreviven numerosos escudos nobiliarios, palacetes barrocos y calles que mantienen una estética muy reconocible de la arquitectura popular andaluza. No es casualidad que su casco antiguo fuese declarado conjunto histórico-artístico en 1983.

La plaza Mayor, conocida como plaza de los Naranjos, resume perfectamente esa imagen. Además, el municipio conserva monasterios, ermitas y una de las mayores concentraciones de casas señoriales de la provincia de Córdoba.

El misterio de la Arquitectura del Sol

Otro de los aspectos más singulares de Bujalance permanece todavía bastante desconocido incluso para muchos cordobeses. Se trata de la llamada Arquitectura del Sol, una teoría desarrollada a partir de los estudios del físico bujalanceño José María Abril y que sostiene que varios templos de la localidad fueron diseñados siguiendo patrones astronómicos y matemáticos muy precisos.

'La Arquitectura del Sol' manifiesta la alineación del sol al amanecer con la torre de la iglesia de Bujalance. / José Escamilla

Según estos estudios, algunas iglesias estarían orientadas exactamente hacia el punto por el que sale o se pone el Sol en fechas concretas relacionadas con los santos titulares de cada templo, generando sorprendentes efectos lumínicos. La hipótesis convierte a Bujalance en un enclave singular para quienes sienten interés por la astronomía, el simbolismo religioso o el patrimonio histórico.